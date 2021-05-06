KADIN FUTBOL LİGİNDE BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON

Kadın Futbol Ligi finalinde Fatih Vatanspor’u 2-0 mağlup eden Beşiktaş Vodafone, 2020-2021 sezonu şampiyonu oldu. Beşiktaş böylece, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.
İlk yarısı 0-0 berabere biten karşılaşmada Beşiktaş, 58. dakikada Esra Erol’un attığı golle öne geçti. Bu golden 8 dakika sonra Beşiktaş 10 kişi kaldı. Mücadelede 66. dakika oynanırken Didem Karagenç, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bir kişi eksik oynamasına rağmen 73. dakikada Melike Öztürk ile bir gol daha bulan Beşiktaş, farkı ikiye çıkardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi 2-0 kazanan Beşiktaş, şampiyonluğa ulaştı.
Turkcell Kadın Futbol Ligi grup aşamasını 9 puanla lider tamamlayarak çeyrek finale yükselen Beşiktaş, çeyrek finalde Ataşehir Belediye Spor’u uzatmalara giden maçın sonunda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselmişti. Yarı finalde ALG Spor'u penaltı atışları sonunda 2-1 yenmeyi başaran Beşiktaş finale adını yazdırmıştı.
Stat: Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi
Hakemler: Melis Özçiğdem, Deybet Gök, Betül Nur Yılmaz