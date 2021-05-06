SPOR
Giriş Tarihi : 06-05-2021 04:58

KADIN FUTBOL LİGİNDE BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON

Kadın Futbol Ligi

KADIN FUTBOL LİGİNDE BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON

       Kadın Futbol Ligi finalinde Fatih Vatanspor’u 2-0 mağlup eden Beşiktaş Vodafone, 2020-2021 sezonu şampiyonu oldu. Beşiktaş böylece, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

      İlk yarısı 0-0 berabere biten karşılaşmada Beşiktaş, 58. dakikada Esra Erol’un attığı golle öne geçti. Bu golden 8 dakika sonra Beşiktaş 10 kişi kaldı. Mücadelede 66. dakika oynanırken Didem Karagenç, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bir kişi eksik oynamasına rağmen 73. dakikada Melike Öztürk ile bir gol daha bulan Beşiktaş, farkı ikiye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi 2-0 kazanan Beşiktaş, şampiyonluğa ulaştı.

         Turkcell Kadın Futbol Ligi grup aşamasını 9 puanla lider tamamlayarak çeyrek finale yükselen Beşiktaş, çeyrek finalde Ataşehir Belediye Spor’u uzatmalara giden maçın sonunda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselmişti. Yarı finalde ALG Spor'u penaltı atışları sonunda 2-1 yenmeyi başaran Beşiktaş finale adını yazdırmıştı.

Stat: Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi

Hakemler: Melis Özçiğdem, Deybet Gök, Betül Nur Yılmaz

Beşiktaş: Fatma Şahin, Esra Erol, Berna Yeniçeri (Demet Bozkurt dk. 46), Çiğdem Belci, Jessica Çarmıklı, Didem Karagenç, İrem Eren (Melike Öztürk dk. 46), Elif Keskin (Zeynep Gamze Koçer dk. 90+3), Arzu Karabulut, Başak Gündoğdu (Berivan İçen dk. 46), Yağmur Uraz (Eylül Tekten dk. 90+5)

Fatih Vatanspor: Ezgi Çağlar, Beyza Kocatürk, Yeliz Açar, Selin Hasbal (Elif Görmez dk. 77), Bilge Su Koyun, Cansu Nur Kaya, Altun Sancar (Fatma Ataş dk. 84), Sebati, Zelal Baturay (Rukiye Çiçek dk. 77), Madiba, Şehriban Dülek

Goller: Esra Erol (dk. 58), Melike Öztürk (dk. 74) (Beşiktaş Vodafone)

Kırmızı kart: Didem Karagenç (dk. 66) (Beşiktaş Vodafone)

Sarı kartlar: Cansu Nur Kaya, Zelal Baturay, Şehriban Dülek (Fatih Vatanspor)

 

 

 

ETİKETLER: Beşiktaş Şampiyon futbol spor
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
COVİD-19 EKONOMiK OLARAK SİZİ OLUMSUZ ETKİLEDİ Mİ ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
İŞYERLERİNDE ÇALIŞANLARIN WHATSAPP KULLANMASI
İŞYERLERİNDE ÇALIŞANLARIN WHATSAPP KULLANMASI
RÖPORTAJLAR
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
ARŞİV ARAMA