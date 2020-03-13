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Giriş Tarihi : 13-03-2020 11:13

Kadıköy'de dehşet anları!

İstanbul Kadıköy'de kaldırımda yürüyen Özbek kadının yanına gelen bir kişi önce polis olduğunu söyleyerek kimlik kontrolü yaptı sonra kadının çantasını çalıp otomobile binerek kaçmaya çalıştı. Çantasını bırakmayan kadın ise metrelerce yerde sürüklendi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kadıköy'de dehşet anları!

Olay, Kadıköy Feneryolu Mahallesinde 8 Mart'ta sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Özbekistan uyruklu Gulshanoy D.'nin yanına gelen bir kişi kendisini polis olarak tanıttı. Ardından kadının pasaport ve oturma iznini görmek istediğini söyledi.

Gulshanoy D., polis olduğunu düşündüğü kişiye çantasındaki evraklarını gösterdi. Özbek kadının evrakları göstermesinin ardından polis olduğunu söyleyen şüpheli, kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalarak kendisini bekleyen otomobile bindi.

Kapkaççı otomobille hızla uzaklaşmaya çalışırken, kadın çantasını kaptırmamak için direnmek isteyince metrelerce yerde sürüklendi. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. 

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Emniyet ekipleri, kendisini polis olarak tanıtan ve kapkaç yöntemiyle Özbek kadının çantasını çalan şüphelinin Azerbaycan uyruklu Rahib Sadıx S.(39) olduğunu belirledi.

Şüpheli aynı gün Fatih'te yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ETİKETLER: İSTANBUL KADIKÖY KAPKAÇ HIRSIZLIK
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