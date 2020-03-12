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Giriş Tarihi : 12-03-2020 12:08

İzmir’de hareketli anlar: AVM boşaltıldı!

İzmir’in Bornova ilçesinde, elinde silahla AVM’ye giren bir kişi nedeniyle alışveriş merkezi boşaltıldı. Silah seslerinin geldiği alışveriş merkezinde hareketli dakikalar yaşandı.

İzmir’de hareketli anlar: AVM boşaltıldı!

Olay, Bornova ilçesindeki bir AVM'de meydana geldi. Elinde pompalı tüfek bulunan bir şahıs alışveriş merkezi içerisine girdi ve silah sesleri gelmeye başladı. Seslerin duyulmasıyla AVM'ye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, güvenlik nedeniyle kısa sürede alışveriş merkezini boşalttı ve bölgede önlem aldı. Elinde tüfek bulunan kişi, bir müddet sonrada ekipler tarafından yakalandı. Ölü veya yaralının olmadığı olay sonrasında şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü

ETİKETLER: izmir avm silahlı saldırı
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