İVEDİK'te Tabela Atölyesine İVEDİK'te Tabela Atölyesine DİĞER İLANLAR Giriş Tarihi : 25-05-2023 17:12 Güncelleme : 25-05-2023 17:12 9 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Kaynakçılar ve Vasıfsızlar Sürekli çalışacak depo elemanı İVEDİK'te Tabela Atölyesine, Vasıfsız 20- 40 Yaşlarında eleman. Maaş+ SGK+ Yol+ Yemek. 0532.578 67 08 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay Bulaşıkçı ve Garson Sürekli çalışacak depo elemanı Boyacı, Kaportacı Ustaları İVEDİK'te Tabela Atölyesine Servis Şoförü 22- 40 yaşlarında Atölyede çalışacak Eleman aranıyor ÜMİTKÖY Liva Pastanesi'ne Manikürcü Pedikürcü ve Erkek Berberi ÜMİTKÖY Liva Pastanesi'ne ÇAYYOLU Gordion AVM'ye Aşçı Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı ERTÜRK Çikolata depo bölümüne Metal işlerinden anlayan elemanlar ve Kepçe Operatörleri GENÇ Bahçıvan. Usta, Kalfa.