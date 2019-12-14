Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İthalatta Yerinde Gümrükleme uygulamasını 2020 yılı içinde hayata geçireceğiz." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Öncüpınar, Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli gümrük kapılarındaki inşaat çalışmalarını 2020'de tamamlayacaklarını belirterek, "Habur Gümrük Kapısı'nda inşaat çalışmalarımıza başladık. Gürbulak, Pazarkule ve Türkgözü gümrük kapılarının ise yeniden inşasına yönelik ön çalışmalarımız başladı." dedi.

Pekcan, TBMM Genel Kurulunda, Ticaret Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kurumların 2020 yılı bütçeleri üzerinde konuşma yaptı.

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak dış ticaret, gümrükler ve iç ticaret faaliyetlerini tek çatı altında etkinlikle sürdürdüklerini ifade etti.

Bakanlığın, çağın gereklerine uygun yaklaşımları, gelişmeleri ve teknolojileri pro-aktif biçimde iş süreçlerine entegre ettiğini, ticaret erbabı ve vatandaşlara memnuniyet odaklı hizmet sunduğunu anlatan Pekcan, Ticaret Bakanlığının, çoğunluğu ticaret müşaviri ve ataşelerinden oluşan ve 110 farklı ülkede toplam 284 personelle hizmet sunan geniş bir yurt dışı teşkilatına sahip olduğunu söyledi.

"Ticaret savaşları" olarak nitelendirilen bir konjonktürde, ülkelerin ticari önlem ve korumacı politikalarında artış yaşandığını dile getiren Pekcan, bunun da 2019 yılı küresel büyüme ve ticaret ivmesini yavaşlattığına dikkati çekti.

Bu süreçte ihracatı koruyup geliştirmeye özen göstermeye devam edeceklerini vurgulayan Pekcan, küresel ekonomi ve ticaretteki yavaşlamaya rağmen 2019'da dış ticarette güçlü bir performans ortaya koyduklarını kaydetti.

Ocak-eylül dönemi Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) verilerine bakıldığında ülkelerin pek çoğunun ihracatının düştüğüne işaret eden Pekcan, verisi açıklanan ilk 50 ülkenin ihracat değişim ortalaması alındığında ihracatta yüzde -2,6 azalma görüldüğünü, Türkiye'nin bu dönemde ihracatını yüzde 2,56 artırdığını ve ihracatını artıran sınırlı sayıdaki ülkeler arasına girdiğini bildirdi.

Dış ticaret verileri

Türkiye'nin ihracatta artış oranı olarak dünyada 7'inci, mutlak değer artışı olarak 5'inci sırada yer aldığını belirten Pekcan, "Eylül sonu itibarıyla 2019 yılı 11 aylık ihracatımız 165 milyar 67 milyon dolar olurken, ithalatımız 190 milyar 229 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene yılın 11 ayında 52 milyar 247 milyon dolar olan dış ticaret açığımız yüzde 51,8 gibi ciddi bir düşüşle, 25 milyar 162 milyon dolar olarak gerçekleşmiş, ülkemizin dış finansman ihtiyacına 27 milyar 85 milyon dolar pozitif katkı sağlanmıştır." diye konuştu.

Pekcan, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 75,6'dan yüzde 86,8 seviyesine yükseldiğine dikkati çekerek, "Net ihracatımızın büyümeye katkısı, 2019'un ilk üç çeyreğinde 4,7 puan olarak gerçekleşmiştir. Hizmet ihracatımız ise 2019 yılı 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 artış göstererek 46,6 milyar dolara ulaşmış, hizmet ithalatımız yüzde 4,4 azalışla 18,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Küresel ticaretteki gelişmelerden ötürü ticaret diplomasisi ve ikili ticaret anlaşmalarının öneminin giderek daha kritik hale geldiğini dile getiren Pekcan, gerek siyasi gerekse teknik düzeyde ticaret diplomasisi faaliyetlerini etkinlikle yürüttüklerini söyledi.

Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve bu sayede hizmetler, e-ticaret, kamu alımları ve tarımsal faaliyetler gibi yeni alanlarda karşılıklı pazar açılımları sağlanmasının gündemlerindeki konular arasında yer aldığını anlatan Pekcan, "Avrupa Birliği de 14 Ekim 2019'da yayınladığı raporda, Türkiye ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin AB ticaret gündeminin önemli bir önceliği olmaya devam ettiğini vurgulamıştır. Diğer taraftan Birleşik Krallığın Avrupa Birliğinden ayrılış süreci bağlamında, Türkiye ile İngiltere arasındaki tercihli ticaret rejiminin devamını sağlamaya yönelik çalışmalarımız da sürmektedir." dedi.

"İhracatçılara 3 milyar 757 milyon lira destek"

Uluslararası arenada görülen korumacılık tedbirlerinin ihracata etkisine değinen Pekcan, 2017'de ihracatın 893 milyon dolarlık kısmının ticaret politikası önlemlerine tabi olduğunu, 2018'de bu tutarın yaklaşık 7,2 milyar dolara yükseldiğini hatırlattı.

Pekcan, 2019'da ihracatın 11 milyar dolarlık kısmının ticaret politikası önlemlerine tabi olduğuna dikkati çekerek, "Üretici ve ihracatçımızın haklarını korumak adına bir taraftan ticaret diplomasisinin gerektirdiği biçimde temaslarımızı sürdürürken, diğer taraftan uluslararası hukuku kullanarak misilleme haklarımız dahil olmak üzere, ticaret politikası önlem ve araçlarını gerektiği şekilde devreye alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Dünya Ticaret Örgütü üyeleri arasında yürürlükteki önlem sayısı bakımından 3. sırada yer aldığını anlatan Pekcan, şöyle konuştu:

"Dış ticarette 2023 yol haritamızı teşkil eden İhracat Ana Planımızda, 17 hedef ülke ve 5 hedef sektör seçtik. Belirlediğimiz ülkeler, Dünya GSYH'sinden yüzde 60, küresel ithalattan yüzde 43,7 pay alan, dünyada 8,6 trilyon dolar ithalat gerçekleştiren, nüfusları da 4,2 milyar olan ülkelerdir. Amacımız, hedef ülkelerin ithalatından binde 5 olan payımızı yüzde 1'e, hedef sektörlerin binde 6 olan ihracat payımızı da yüzde 1'e çıkarmak. Mal ve hizmet ihracatçımıza yönelik farklı türlerde destek programları uyguluyoruz. Bütçemizin açık ara en büyük kalemini oluşturan destek programlarımız kapsamında ihracatçılarımıza 3 milyar 757 milyon lira destek vereceğiz."

İhracatçıların dış pazarlarda tutunup markalaşmasını sağlamak için tüm desteklerle ihracatçının yanında olduklarını vurgulayan Pekcan, "Onlara önemli kaynaklar aktarıyoruz. Sağladığımız desteklerin etki analizlerini yapıyor, bunlara göre de desteklerimizi gözden geçirip geliştiriyoruz. Destekleri ve başvuru süreçlerini kolaydestek.gov.tr adresimiz üzerinden etkin, kolay basit anlaşılır bir üslupla firmalarımıza anlatıyoruz." dedi.

"Hizmet ticaretimizin gelişmesini önemli görüyoruz"

İhracatta Devlet Destekleri Yönetim Sistemi'yle başvuru ve destek sürecini tamamen dijital ortama taşıyacaklarını bildiren Pekcan, şöyle devam etti:

"1 Ocak 2020'den itibaren ihracatçılarımızın tüm başvurularını Devlet Destekleri Yönetim Sistemi üzerinden dijital olarak alıp cevaplayacağız. Desteklerimizden mal ihracatçılarımızın yanında hizmet ihracatçılarımızın da faydalandığını bir kez daha belirtmek isterim. Türkiye; sağlık, eğitim, turizm, film yapımcılığı, yazılım, lojistik, teknik müşavirlik başta olmak üzere hizmetler sektörünün pek çok kolunda küresel rekabet gücünü artırmakta ve net ihracatçı konuma geçmektedir. Mal ticaretimizin yanında hizmet ticaretimizin çeşitlenerek gelişmesini son derece önemli görüyoruz."

"Kadın ve genç girişimler ihracatta etkin rol alacak"

İhracatın tabana yayılmasına önem verdiklerini belirten Pekcan, "Esnaf-sanatkarlarımızın dış ticaret konusunda farkındalıklarının artması yönünde çalışmalara hız verdik. Belli faaliyet kollarındaki esnafımız, özellikle e-ticaretin getirdiği imkanlardan faydalanarak ihracat yapabilecek potansiyeli taşımaktadır." dedi. Bu yüzden esnafa yönelik Pazarlama ve Markalaşma Projesi'ni uyguladıklarını dile getiren Pekcan, bugüne kadar 14 ilde düzenlenen e-ticaret eğitimlerine 7 bin esnafın katıldığını, bu kişilerin ihracattaki belli devlet desteklerinden faydalanmasının önünü açmak için gerekli çalışmaları tamamladıklarını aktardı.

Pekcan, İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde kurdukları Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı eliyle kadın ve genç girişimcilerin ihracatta daha etkin rol almalarına ilişkin odak çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Türkiye Fiziki ve Online Kadın Girişimci Ağları", "Melek Yatırımcı Ağı" ve "İhracat Akademisi" gibi programlar başlattıklarını dile getiren Pekcan, "Bugüne kadar 800 kadın girişimcimiz bu eğitimlerden yararlandı. Hedefimiz 2020 yılında yaklaşık 5 bin kadın ve genç girişimciye bu eğitimleri vermek." dedi.

İhracatı tabana yayma çalışmalarının önemli bir sonucu olarak Türkiye genelinde İhracat Destek Ofislerini hayata geçirmeye başladıklarını söyleyen Pekcan, 56 ilde 67 İhracat Destek Ofisi kurduklarını, hedeflerinin, bunları 81 ile yaymak olduğunu anlattı.

İl Bazlı Potansiyel İhracatçıların Belirlenmesi Projesi kapsamında, henüz ihracat yapmayan ancak potansiyeli bulunan firmaları tespit ettiklerini anlatan Pekcan, ülke genelinde ihracat potansiyeli taşıyan firmaların ihracat yapabilmelerine ilişkin çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.

"Dijitalleşme ve otomasyona özel önem"

İhracat kapasitesini temelden güçlendirmek için Milli Eğitim Bakanlığıyla imzalanan protokolle dış ticarette mesleki eğitimi geliştireceklerini belirten Pekcan, şunları kaydetti:

"Meslek liselerimizdeki dış ticaret müfredatı ve eğitim materyallerinin güçlendirilmesi, alternatif dillerde eğitimin teşvik edilmesi, öğrencilere staj ve burs imkanları sağlanması gibi alanlarda çalışmalara başladık. Çağımız koşullarıyla uyumlu biçimde dijitalleşme ve otomasyona özel önem veriyoruz. Bu şekilde hem kendi işlerimizi daha verimli kılmaya; hem ticaret erbabımıza daha iyi hizmet sağlamaya hem de bir kamu kurumu olarak dijitalleşme alanında iş dünyamıza örnek olmaya gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz yıl kurulan Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanlığımız eliyle blok zincirin dış ticaretteki potansiyel uygulama alanlarını irdeliyor ve pilot projeler gerçekleştiriyoruz. Bu alanda Singapur ve Güney Kore ile de çalışıyoruz."

Pekcan, Kolay İhracat Platformu olarak adlandırdıkları ve gelişmiş yazılımlarla desteklenen bir platformu 2020 yılı sonunda ihracatçıların kullanımına açacaklarını bildirdi.

Yapay zekaya dayalı Akıllı İhracat Robotu gibi modüller sayesinde belli bir ülkedeki pazar ve talep koşullarını, o ülkedeki vergiler ile ilgili yasal düzenlemeleri ve diğer kritik bilgileri ihracatçı firmalara özel olarak sağlayabileceklerini ifade eden Pekcan, "Firmalarımızın yurt dışı müşavirliklerimizle daha kolay iletişimi ve bilgi alabilmesi için bu platformu da kısmen yıl sonu itibarıyla firmalarımızın da kullanımına açacağız." dedi.

"Serbest bölgeler ihracata açılan en önemli kapı"

Türkiye'nin, ihracata açılan en önemli kapılarından birinin serbest bölgeler olduğuna işaret eden Pekcan, sanayi ürünleri grubunda Türkiye'den yapılan yüksek teknolojili ürün ihracatının payının yüzde 3,5 düzeyindeyken, serbest bölgelerden yapılan yüksek teknolojili ürün ihracatında bu oranın yüzde 9 düzeyinde olduğunu bildirdi.

Pekcan, serbest bölgelerin bu potansiyelini daha da güçlendirebilmek amacıyla hedeflerinin, yeni nesil İhtisas Serbest Bölgelerini gerçekleştirerek OECD ortalaması olan yüzde 14'e ulaşmak olduğunu anlattı.

İhracatçının en büyük destekçilerinden Türk Eximbank'ın hizmetlerine de değinen Pekcan, "Bakanlığımız ve iş dünyası ile ortak akıl ve istişareler neticesinde pek çok yeni finansal ürünü ihracatçılarımıza sunmuş, ihracatımıza olan finansman desteğini güçlendirmiş bulunuyoruz." dedi.

Bankacılık sektörü tarafından verilen ihracat kredilerinin yüzde 53'ünü tek başına Türk Eximbank'ın sağladığını, 11 ayda toplamda 40 milyar dolar destek sunduğunu söyleyen Pekcan, toplam müşteri içinde KOBİ oranının yüzde 73'e çıktığını söyledi.

Pekcan, ihracatçıya yakın olma politikası kapsamında Eximbank şubelerini 20'ye ulaştırdıklarını, 2020'de kredi ve sigorta ürünlerini daha da çeşitlendirerek, ihracatçıların en büyük destekçilerinden olmaya devam edeceklerini anlattı.

Gümrük idareleri

Pekcan, Türkiye'nin dört bir yanındaki gümrüklerde, pek çok yeniliği yoğun şekilde uyguladıklarını, teknolojik yatırımlar yaptıklarını belirtti.

Pekcan, 2019'da Çobanbey Gümrük Kapısı inşaatıyla birlikte Kapıköy ve Sarp gümrük kapılarında yeni tesisleri hizmete aldıklarını, Afrin'de açılan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nı faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Öncüpınar, Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli'deki inşaat çalışmalarını 2020'de tamamlayacaklarını bildiren Pekcan, "Habur Gümrük Kapısı'nda da inşaat çalışmalarımıza başladık. Gürbulak, Pazarkule ve Türkgözü gümrük kapılarının ise yeniden inşasına yönelik ön çalışmalarımız başlamıştır." bilgisini paylaştı.

Türkiye genelinde gümrük müdürlüklerinin sayısını 164'e çıkardıklarını vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

"Kağıtsız Gümrük vizyonumuz çerçevesinde, ihracat işlemleriyle ilgili tüm süreçlerinin elektronik ortamda izlenmesini sağlayan İhracatta Dijital Gümrük Uygulamasını devreye aldık. İthalat işlemlerinde de kağıtsız ortama geçiş için hazırlıklarımızı tamamladık. Dış ticarete konu eşya için gerekli tüm bilgi ve belgelerin tek bir başvuru noktasından sunulduğu Tek Pencere Sisteminde halihazırda 144 belge yer almakta. Farklı kurumlarımızdan beklediğimiz belgelerin de tamalanmasıyla 2020'de bu sayıyı 196'ya çıkarmayı hedefliyoruz.

Deniz yolu işlemlerinde kolaylık sağlayan Liman Tek Pencere Sistemini hayata geçirdik. Konteyner ve Liman Takip Sistemimiz halihazırda konteyner işlemlerinin yüzde 92'sini gerçekleştiren 23 limanımızda kullanılmaktadır. Bavul ticareti olarak adlandırdığımız özel fatura kapsamında yapılan gümrük işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi ve kayıt altına alınmasına ilişkin çalışmalarımızı da tamamladık. Öte yandan gümrükrehberi.gov.tr web-portalımızı tamamlayarak, gümrük süreç ve işlemlerinin kolay anlaşılır bir biçimde anlatıldığı oldukça geniş bir içeriği, bireysel kullanıcılar ve ticaret erbabının erişimine açtık."

Bakan Pekcan, "İthalatta Yerinde Gümrükleme uygulamasını 2020 yılı içinde hayata geçireceğiz." dedi.

Sınır kapılarındaki araç trafiğinin yönetilmesi ve düzenlenmesine ilişkin "Randevulu Sanal Sıra Sistemi" uygulamasını 2020'de devreye alacaklarını bildiren Pekcan, "Varış Öncesi Gümrükleme Projesi"nin havayolu taşımacılığına da uygulanması için çalışmaları gelecek yıl tamamlayacaklarını ifade etti.

Ruhsar Pekcan, gümrük işlemlerinde etkin ve modern bir risk yönetimi anlayışını ortaya koyma gayretinde olduklarını dile getirdi.

Yurt dışından temin ettikleri tarama sistemlerinin Türkiye'de üretilmesi amacıyla Savunma Sanayii Başkanlığıyla koordineli olarak Milli Tarama Sistemi (MİLTAR) çalışmalarına başladıklarını anlatan Pekcan, TÜBİTAK ile "Tarama Ağı Projesi"nin fizibilite çalışmalarını tamamladıklarını aktardı.

Geçen yıl 21 kara kapısına plaka tanıma sistemleri kurulduğunu hatırlatan Bakan Pekcan, yıl sonu itibarıyla 10 Ro-Ro limanında da bu sistemlerin kurulumunu devreye aldıklarını belirtti.

TÜBİTAK ile gerçekleştirilen "Yolcu Görüntüleme Sistemi"nin, gizlenen yasa dışı eşyaları fiziki müdahale olmadan tespit ettiğini anlatan Pekcan, gümrüklerde ilk kez kullanılmaya başlanan insansız hava araçlarını deniz devriye ekiplerinin çalışmalarına entegre ederek kullandıklarını aktardı.

Kaçakçılıkla mücadele

Yasa dışı ticarete konu edilen her türlü eşya kaçakçılığıyla kararlı ve yoğun mücadeleyi sürdürdüklerini belirten Ruhsar Pekcan, "30 Kasım itibarıyla 6,7 ton uyuşturucu, 12,9 milyon paket sigara, 125 bin adet elektronik sigara ve aksamı, 16 bin 724 ton kaçak akaryakıt ile toplam 4 bin 792 olayda yaklaşık 2 milyar 340 milyon lira değerinde kaçak eşya yakaladık." diye konuştu.

Gümrüklerde kalan eşyanın değerlendirilmesiyle ilgili altyapının geliştirerek, "e-ihale.gov.tr" satış kanalını ve satış sürecini yenilediklerini söyleyen Pekcan, sisteme üye kişi sayısının 740 bine ulaştığını bildirdi.

Ticaretin kolaylaştırılması konsepti çerçevesinde pek çok yenilik üzerinde durduklarını anlatan Bakan Pekcan, "Karekodlu çekte sayı 115 milyonu aştı. 2020'de karekodlu bono ile elektronik çek ve bonoları devreye alacağız." ifadelerini kullandı.

MERSİS'in, iş dünyasının faydalandığı 34 e-Devlet hizmetinde MERSİS doğrulama kaynağı olarak kullanıldığını ifade eden Pekcan, KOBİ'lere yeni bir finansman imkanı olarak uygulamaya aldıkları Taşınır Rehin Sicil Sistemi'ni gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Bugüne kadar işletmelerimize yaklaşık 674 milyar lira, 55 milyar dolar ve 35 milyar avro finansman imkanı sağlandık." bilgisini verdi.

"ETBİS'i uygulamaya aldık"

Elektronik ticaretin, toplam perakende ticaret içinde yüzde 5,3 olan payını artıracaklarını belirten Ruhsar Pekcan, "e-Ticaret'in kayıt altına alınması ve verilerin sağlıklı bir şekilde elde edilerek politika oluşturulması amacıyla 'Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ni (ETBİS) uygulamaya aldık. 2020 yılının ilk çeyreğinde ülkemiz e-Ticaret resmi verilerini açıklayabileceğiz." şeklinde konuştu.

Pekcan, "Elektronik Ticaret Bilgi Platformu"nu geliştirmeye devam ettiklerini, e-Ticaret'te güvenlik kaygılarının giderilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması için "Güven Damgası Sistemi"ni faaliyete geçirdiklerini anlattı.

Perakende ticaret sektörüne ilişkin farklı alanlarda birçok ikincil düzenlemeyi yürürlüğe koyduklarını anımsatan Bakan Pekcan, şöyle konuştu:

"Perakende işletmelere yönelik hizmetlerin elektronik olarak tek bir noktadan verilmesini amaçlayan 'Perakende Bilgi Sistemi'ni (PERBİS) 2020'de uygulamaya almayı planlıyoruz. Sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılıkla mücadele amacıyla 'Hal Kayıt Sistemi'nin etkinliği artırdık. 2019'da bildirim sayısı 150 milyona ulaştı, 160 noktada denetim yapıyoruz. e-Fatura, e-Sevk İrsaliyesi ve e-Müstahsil Makbuzu ile 1 Ocak 2020 itibarıyla bu sistemlerin 'Hal Kayıt Sistemi'ne entegrasyonunun tamamlanmasıyla kayıt dışılığın ve vergi kayıplarının önüne geçeceğiz."

Pekcan, lisanslı depoculuk sisteminde faaliyete geçen işletme sayısının 90'a, kapasitenin 4,6 milyon tona ulaştığını bildirdi.

Gelecek yılın başında vatandaşların esnaflara daha kolay ulaşmasını sağlayacak "Esnaf Rehberi Mobil Uygulaması"nı devreye alacaklarını söyleyen Ruhsar Pekcan, "Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla esnaf ve sanatkarımıza düşük faizli finansman desteği sağlıyoruz. Bu konuda bu yıl 23 milyar lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırdık. Toplam kullandırılan kredi 40 milyara ulaştı." dedi.

"14 ilde 1600 girişimci kadına eğitim"

Pekcan, kooperatifçilik faaliyetleri kapsamında 2019 yılı içinde 14 ilde 1600 girişimci kadına, kadın kooperatifleri hakkında eğitim verdiklerini anlattı.

Ürün güvenliğinin teminiyle ilgili 11 ayda 2 milyar ithal ürünü doğrudan etkileyecek şekilde denetim yaptıklarını, 8,8 milyon güvensiz/uygunsuz ürünün girişine izin vermediklerini bildiren Bakan Pekcan, "Bakanlığımız bünyesinde güvensiz ürüne sıfır tolerans anlayışıyla 11 ayda 2 bin 600 parti ürünü denetleyerek, 54 parti ürünün güvensiz olduğunu tespit ettik." diye konuştu.

Tüketici hakem heyetleri

Pekcan, tüketici haklarına yönelik en temel platformlardan biri olan Tüketici Hakem Heyetlerinde ilk 11 ayda 494 bin 839 başvurunun karara bağlandığını, kararların yüzde 62'sinin tüketicilerin lehine sonuçlandığını açıkladı.

2019'un ilk 11 ayında "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı"na toplam 321 bin çağrı geldiğini, bunlara cevap verdiklerini dile getiren Ruhsar Pekcan, tüketici başvurularıyla ilgili "Mobil Tüketici" uygulamasını başlattıklarını kaydetti.

Helal Akreditasyon Kurumunun, helal belgelendirmesi yapan bir kurum olmadığını, tüm dünyada helal belgelendirme yapmak üzere hareket eden kurumları akredite etmek hedefiyle kurulan bir kurum olduğunu vurgulayan Pekcan, "Hizmet ihraç etme misyonu vardır. Kuruma bugün itibarıyla 7'si yurt içinden ve 7'si yurt dışından 14 başvuru gerçeklemiş, Türk Standartları Enstitüsünün denetimi dün itibarıyla tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.

"Hizmet bakanlığı" olma vizyonu kapsamında, sektörle istişare içinde çalıştıklarını anlatan Bakan Pekcan, intikal ettirilen yaklaşık 3 bin 500 talebe cevap verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini aktardı.

"Dış ticarette özel sektörle çalışmayı sürdüreceğiz"

Pekcan, küresel ticaret savaşlarına rağmen 2020'de dış ticareti daha da geliştirmek için özel sektörle birlikte çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"İhracat Ana Planımızdaki hedef ülke, hedef sektör ve diğer önceliklerimize yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. İkili ticaret anlaşması müzakerelerimizde ve Gümrük Birliği güncelleme sürecinde özel sektörümüzün ve ülkemizin çıkarlarını gözeten, sonuç odaklı ve etkin bir yaklaşım sergileyeceğiz. İhracatımızı tabana yaymak için kadın ve genç girişimciliği alanındaki program ve projelerimizi uygulayacak, yereldeki eğitim faaliyetlerimizi sürdürecek, esnafımızı dış ticaret alanında daha fazla bilinçlendireceğiz. Türk Eximbankın daha fazla firma ve KOBİ'ye ulaşmasını sağlayarak, ticaretin finansmanındaki rolünü güçlendireceğiz. Dış ticaret, gümrükler ve iç ticaret alanlarındaki dijitalleşme ve otomasyon projelerimizi ilerleterek, hizmet kalitemizi artıracak ve ticaret erbabının işlerini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Gümrüklerimizdeki fiziki yatırım, inşaat ve donanım tedarik süreçlerine devam edecek, teknolojik altyapıyı güçlendirme ve modernizasyon çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaçakçılıkla mücadele, ürün güvenliği ve tüketici haklarının korunması alanındaki çalışmaları taviz vermeden etkinlikle sürdüreceklerini ifade eden Ruhsar Pekcan, şunları kaydetti:

"İç ticaretteki hukuki ve teknik altyapıyı geliştirmek üzere özel sektörle, üreticimizle, tüketicimizle el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmalarına etkin katkı sağlayacağız. Esnafımızı yıkıcı rekabetten korumak, ekonomik refahlarını temin etmek, finansman imkanlarından faydalanmalarını sağlamak üzere esnaf kuruluşlarımızla el birliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kooperatiflerimizin üretim ve ihracat kapasitelerini güçlendirmek adına farkındalık çalışmaları yapacak ve odak projeler geliştireceğiz."

"Helal Akreditasyon Kurumuna 7 milyon 400 bin lira harcandı"

Pekcan, TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

AB'nin 14 Ekim'deki raporunda Türkiye ile Gümrük Birliğinin güncellenmesinin öncelikli konuları arasında yer aldığının belirtildiğini anımsatan Pekcan, bu konuda 19 Aralık'ta eski AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Günter Verheugen ile ilk görüşmesini yapacağını söyledi. Pekcan, "İnşallah hayırlara vesile olur. Doğru yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Brexit süreci nedeniyle İngiltere ile çalışmaların sürdüğünü dile getiren Pekcan, "Anlaşmalı Brexit olması durumunda zaten anlaşmalarımızı, belki AB ile ilişkimizden de genişleterek devam edeceğiz. Çünkü İngiltere de ticaretine en çok ağırlık vereceği 4 ülkeden biri olarak Türkiye'yi gösterdi. Anlaşmasız Brexit halinde de zaten teknik komitelerimiz karşılıklı olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. 6 toplantıyı tamamladık." diye konuştu.

Bu toplantılarda tarım ürünleri, hizmet ticareti, lojistik ve gümrük konularında ihracatçıların sıkıntıya düşmemesi için ne gibi önlemler alınacağı konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Pekcan, "Tabii orada bir dezavantajımız olacak. Bugüne kadar Gümrük Birliğinden dolayı sıfır gümrükle girdiğimiz pazara özellikle otomotiv, tekstil ve beyaz eşyada yüzde 10 ve yüzde 12 gümrükle mallarımızı götürmüş olacağız. Diğer ülkelerle aynı koşullarda rekabet ediyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımıza da etkin bir şekilde devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Pekcan, Helal Akreditasyon Kurumuna alınanların akreditasyon ve sertifikalandırmayı bilen kişiler olmadığını, tamamının sıfırdan eğitime tabi tutulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Buraya harcanan para da kuruluşundan itibaren 7 milyon 400 bin lira. 15 milyon 600 bin lira diye bir rakam yok. İsterseniz bütün kayıtları da gösterebiliriz. Buranın yeniden yapılanması, bina tadilatı, tefrişatı, yazılımı, bilgi işlemi, güvenliği, araç gereci, bütün bu maaşları ve Sosyal Güvenlik Kurumu ödemeleri de bu paranın içinde. Bu süreçte bir denetim havuzu oluşturuldu. Ayrıca 40 mevzuat hazırlandı. 16 Ekim itibarıyla da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle akreditasyon yapabilir hale geldi. 15 Kasım 2019'da da binasına taşındı."

Antalya Serbest Bölgesi'ne ek alan

Antalya Serbest Bölgesi'ne 98 bin metrekarenin üzerinde bir alanın dahil edildiğini, büyük boyda gemilerin serbest bölge rıhtımına yanaşmalarına, burada tadilat işlemi yapabilmelerine ve ihracat yapabilmelerine imkan tanındığını dile getiren Pekcan, "Bundan sonra Antalya Serbest Bölgesi çevresinde genişlemede kullanılabilecek başka bir müsait alan bulunmamaktadır. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

Ticaret müşavirlerinin daha proaktif olabilmesi için yeni bir çalışma başlattıklarını bildiren Pekcan, "Ticaret Müşavirleri Ağı Sistemi'ni oluşturduk. Bütün ticaret müşavirlerimiz hem birbirleriyle hem de merkezle irtibat halindeler. Onlardan sürekli performans kriterleriyle ilgili rapor alıyoruz, çalışmalarını yakinen takip ediyoruz. Onların iş dünyasının öncüleri olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Odessa'da Ticaret Ataşesi'nin 4 Kasım'da göreve başladığını hatırlatan Pekcan, "Kiev'e de bir tane atayacağız ama şu anda tüm Ukrayna'ya Odessa'daki ticaret ataşemiz bakıyor." bilgisini verdi.

Ticaret müşavirliklerini, bulundukları ülkelerdeki yerel elemanlarla desteklediklerini anlatan Pekcan, "Aldığımız yerel elemanlar 120'ye ulaştı. En az iki yabancı dil bilen, ticaret müşaviri değişse de orada kalan ve Bakanlığımızın kontrolünde. Bunların 23'ü de yüksek lisans eğitimine sahip. Mevcut ticaret müşavirlerimizi de genelde en az bir yabancı dili iyi derecede bilen ve mümkün olduğu kadar da yüksek lisans sahibi arkadaşlarımızdan seçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki ekonomik ve siyasi konjonktürün olumsuz durumuna rağmen firmaların özellikle zor coğrafyalarda iş almaya devam ettiklerine işaret eden Pekcan, "Bu firmalarımızı Türk Eximbank kanalıyla destekliyoruz. Onlara ihalelere girerken niyet mektupları veriyoruz hatta daha zor coğrafyalarda üçüncü ülkelerle iş birliği yapıyoruz. Almanya, İngiltere, Fransa gibi. Mesela Almanya'da yüzde 20'sinin İngiliz orijinli olması yüzde 100'üne kredi vermesine yetiyor. Bunlarla Türk Eximbank'a proje bazında pilot anlaşmalar yaptırıp müteahhit firmalarımızın kredi imkanlarında genişlemesi için gayret sarf ediyoruz, Afrika dahil." değerlendirmelerinde bulundu.

Bakan Pekcan'ın soruları cevabının ardından Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçeleri kabul edildi.

Bakanlık bütçelerinin yanı sıra Rekabet Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı, Türkiye Uzay Ajansının 2020 yılı bütçeleri ile Ekonomi Bakanlığının kesin hesabı kabul edildi.

Bütçelerin kabulünden sonra TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi bugün saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.