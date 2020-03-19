DÜNYA
Giriş Tarihi : 19-03-2020 13:22
İtalya'da salgının vurduğu hastane ilk kez görüntülendi
İtalya, corona virüste Çin'de ilk vakanın geçen yılın sonlarında tespit edilmesinden bu yana bir günde en yüksek resmi corona virüs ölüm oranını kaydetti.
Dün ülke, corona virüs enfeksiyonlarının yavaşlamaya başlamasından sadece bir gün sonra Covid-19'tan 475 yeni ölüm bildirdi.
İtalya Sivil Koruma Ajansı 4 bin 207 yeni Covid-19 vakası duyurdu ve toplam vaka sayısı 31 bin 506'dan 35 bin 713'e çıktı.
EN KÖTÜ ETKİLENEN BÖLGEDE HASTANE ÇALIŞANLARI TABUTLARI HAZIRLIYOR
İtalya'nın salgından en kötü etkilenen bölgesi olan Lombardiya eyaletinde yer alan Bergamo'daki hastane çalışanları, Ponte San Pietro hastanesinde tabutları hazırlarken görüntülendi.
İtalya'daki doktorlar yoğun bakımlarda yığınlarca hasta olduğunu anlattılar.
Sağlık görevlileri özellikle, enfekte vaka ile dolu olan Bergamo'daki hastaları tedavi etmek ve durmadan artan vakalara yetişebilmek için mücadele ediyor.
Kriz nedeniyle bölgede bulunan 950 yataklı hastane diz çökmüş durumda, hastanenin en kıdemli dört çalışanından üçü enfekte oldu.
Hastanelerin acil durum hatları da artık kimseye dönüş yapamıyor.
Kalp krizi geçirdiğini söyleyen hastalar bile telefonda bir saat beklediklerini bildiriyor.