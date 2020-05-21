DÜNYA
Giriş Tarihi : 21-05-2020 18:08 Güncelleme : 21-05-2020 18:17
İtalya'da önlemlerde gevşemeler genişliyor
İtalya'da önlemler genişliyor
Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında toplanan bakanlar kurulu, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamaya göre İtalya, 3 Haziran'dan itibaren sınırlarını açacak ve ayrıca epidemiyolojik olarak risk içermeyen ülke ya da bölgelerden gelenlere 14 günlük karantina uygulamasını kaldıracak.
İtalya’nın AB dışındaki ülkelere seyahat durumunun halihazırda Birlik dış sınırlarını 15 Haziran’a kadar kapatan AB kararına bağlı olduğu ifade edildi.
3 Haziran’da dış sınırların açılmasına ek olarak ülkede mart ayından beri kısıtlanmış olan bölgeler arası seyahate de izin verilecek.