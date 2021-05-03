İŞYERLERİNDE ÇALIŞANLARIN WHATSAPP KULLANMASI

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Sakarya'da bir işyeri çalışanlarının kendi aralarında kurdukları Whatsapp grubundaki yazışmaları göstererek 3 çalışanını tazminatsız işten çıkardı. Whatsapp yazışmalarının özel hayatın gizliliğine girdiğini ve bu nedenle iş akdinin haksız yere feshedildiğini iddia eden işçiler mahkemeye başvurarak işe iade davası açtı. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi'nde görülen davada karar verildi. İşvereni haklı bulan yerel mahkemenin kararını istinaf mahkemesi de onayladı. Daha önce Yargıtay ise bu durumdaki bir davada işçiyi haklı bulmuştu. Sakarya'da yerel mahkemenin bu kararı ile Whatsapp mesajları resmen işten çıkarma sebebi oldu.