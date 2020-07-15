HUKUK
Giriş Tarihi : 15-07-2020 19:50

İŞYERİ AÇMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

İŞYERİ AÇMA KOŞULLARI

İŞYERİ AÇMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarıyla ilgili önemli değişiklikler yaptı. Buna göre, oyun, eğlence, macera parkları ve sirk gibi yerlerde en az bir makine veya elektrik mühendisi bulundurulacak.

      Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlandı. Taslağa göre, emlakçılık yapan iş yeri en az 20 metrekare olacak. Aynı iş yerindeki birden fazla işletmeci için 5’er metrekare ilave edilecek.

      Oto galeriler öncelikle toplu iş yerlerinde açıl     acak. Tapuda konut olarak görünen yerlerde açılamayacak. İş yerinin bulunduğu binada konut amacıyla kullanılan başka bir bağımsız bölüm bulunmayacak.

         Açık ve kapalı alanlarda bulunan oyun, eğlence, spor ve ma cera parkları, sirk ve lunaparklarda, bu iş yerlerinin düzenli kontrol ve bakımı için en az 1 makine veya elektrik mühendisi ile en az bir makine veya elektrik teknisyeni bulundurulması zorunlu olacak  

         Ticari amaca yönelik yapı kayıt belgesi alınmış iş yerleri için gerekli can ve mal güvenliği ile ilgili şartların taşınması halinde “yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın” iş yerlerine ruhsatlandırma hakkı tanınacak.

          Devredilmek istenen ancak mevzuata aykırı yerlere 6 aylık süre verilecek. Bu süre içinde aykırılık giderilirse devir yapılabilecek.

 

 

ETİKETLER: mağaza Dükkan Ofis
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İŞYERİ AÇMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER
İŞYERİ AÇMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER
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