EKONOMİ
Giriş Tarihi : 25-04-2020 20:17

İşten çıkarmalar hakkında düzenlemeler

İşten çıkarmalar hakkında düzenlemeler

İşten çıkarmalar hakkında düzenlemeler

Ücretsiz izne çıkarılan veya 15 Mart’tan sonra işten çıkarılanlara verilecek desteğin detayları belli oldu. Destek 17 Temmuz’a kadar geçerli ancak üç ay daha Cumhurbaşkanlığı kararıyla uzatılabilecek. İşsizlik maaşı reddedilene ise doğrudan  destek verilecek.

Ücretsiz izne çıkarılan veya 15 Mart’tan sonra işten çıkarılanlara verilecek aylık 1177 TL’lik destek şöyle uygulanacak. Bin 177 liralık destek, 17 Temmuz’a kadar geçerli,  ancak  süre 3 ay daha Cumhurbaşkanlığı kararıyla uzatılabilecek. Destekten yapılabilecek tek kesinti damga vergisi. Bu destekten yararlanmak için herhangi bir emekli aylığı almamak şartı var.

Hürriyet’te yer alan habere göre, ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu yöntemle çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı  aylık brüt asgari ücret kadar ceza kesilecek. Ücret desteğinden yararlanan bir kişi, destek döneminde bir işyerinde işe başlar ise  ödemeleri kesilecek.

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