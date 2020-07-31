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Giriş Tarihi : 31-07-2020 08:32

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 1 AY UZATILDI

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 1 AY UZATILDI

         Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Karar’a göre, kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay uzatıldı. Kararda, Yeni Korona virüs (Covid-19) nedeniyle ortaya çıkan dışsal sebeplerden dolayı kısa çalışma ödeneğinin 1 ay süreyle uzatıldığı bilgisi yer aldı.

           Bakan Selçuk’da sosyal medya hesabından konuya ilişkin "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği’ni 1 ay süreyle uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

(İHA)

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