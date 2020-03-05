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Giriş Tarihi : 05-03-2020 09:29

İstanbul’dan kalkan uçakta Corona virüsü çıktı!

Singapur Sağlık Bakanlığı, İstanbul'dan Singapur'a uçuş yapan THY uçağındaki bir yolcuda Corona virüsünün tespit edildiğini açıkladı.

İstanbul’dan kalkan uçakta Corona virüsü çıktı!

Singapur merkezli yayın yapan ChannelNewsAsia’da yer alan habere göre, 3 Mart tarihinde THY’nin TK54 sefer sayılı uçağı ile İstanbul-Singapur uçuşunu yapan bir yolcuda yapılan Corona virüsü testi pozitif çıktı.

Singapur Sağlık Bakanlığı, THY uçağındaki yolcuların da karantina altına alındığını duyurarak geri dönüş için planlanan TK55 sefer sayılı uçuşun da iptal edildiğini açıkladı.

TÜRKİYE’YE HABER VERİLDİ

Singapur Dışişleri Bakanlığı, Singapur’daki Türkiye Büyükelçiliği’ni haberdar ettiklerini ve konuyla ilgili irtibat halinde olduklarını belirtti.

Singapur’da bugüne kadar 110 kişide Corona virüsü tespit edildi. Ülkede Corona virüsüne bağlı bir ölüm yaşanmadı.

ETİKETLER: istanbul koronavirüs singapur sağlık bakanlığı
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