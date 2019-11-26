İstanbul'daki 'Helal Expo' için geri sayım

"Dünya Helal Zirvesi İstanbul 2019" ile "7'nci İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo" organizasyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde 28 Kasım-1 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

İslami Ticaret Geliştirme Merkezi (ICDT) ve İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) iş birliğiyle düzenlenen "Dünya Helal Zirvesi İstanbul 2019" ile "7'nci İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo" etkinliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde cuma günü başlayacak ve birçok sektörden uluslararası firmaları buluşturacak.

AA muhabirinin Helal Akreditasyon Kurumundan (HAK) aldığı bilgiye göre, İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek etkinliğe 80'i aşkın ülkeden üst düzey kurum ve kuruluş yetkilileri, bilim insanları ve iş dünyası temsilcileri katılacak.

Başta gıda olmak üzere finans, turizm, kozmetik, tıp, kimya, ambalaj, makine, İslami yaşam ve moda gibi birçok sektörden 250'nin üzerinde uluslararası firmanın katılımı beklenen Helal Expo, dünyanın en büyük ve etkili helal fuarı olma özelliğini taşıyor.

"Tüm Nesiller İçin Helal: Ailenin ve Gençliğin Önemi" temalı zirve de çeşitli ülkelerden gelen akademisyenlerin yanı sıra kamu ve özel sektörden alanının uzmanı isimlerin katılımıyla yapılacak. Paneller serisiyle helal belgelendirme kalite altyapısı, İslami bankacılık ve finans, helal gıda gibi konu başlıklarındaki son gelişmeler masaya yatırılacak, küresel çözüm önerileri ele alınacak.

HAK da katılacak

Yurt içinde ve dışında helal belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonuyla "Helal" belgeli ürün ve hizmet ihracatının artması, bu belgelerin karşılıklı tanınması için gerekli sistemin oluşturulması ve Türkiye'nin helal ticaretinde merkez ve lider konuma yükselmesi amacıyla kurulan Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşu HAK da 28 Kasım-1 Aralık'taki 7'nci İİT Helal Expo 2019 fuarına katılmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde yapılacak fuarda stant açacak kurum, faaliyetlerini tanıtacak.

İslami hassasiyetlere uygunluğu ön plana alan mal ve hizmet piyasasının yanı sıra finans piyasasını da kapsayan helal ekonomisinin toplam büyüklüğü 4 trilyon doların üzerine çıktı. Bu mal ve hizmetlerin belgelendirilmesine ilişkin pazarın da 6 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.

Bu büyük pazar pek çok ülkenin ilgisini çekerken helal kalite altyapıları arasındaki farklılıklar, ticaretin önünde teknik engel olarak ortaya çıkıyor ve farklı piyasalara satılacak aynı ürün için farklı helal belgeleri almak gerekebiliyor.

HAK elektronik ortamda da başvuru alacak

Kendisi ürün veya hizmetler için "Helal Sertifikası" düzenlemeyen HAK, gelecek haftalarda yapacağı denetimlerle ilk akreditasyonu verecek. İç pazarın yanı sıra Avustralya'dan Özbekistan'a, Pakistan'dan Tayvan'a kadar birçok ülke Helal Akreditasyon Kurumuna taleplerini ulaştırdı.

Halihazırda kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gibi birincil mevzuatları hazır olan kurumun faaliyetlerine başlayabilmesi için gerekli yönetmeliklerle rehber ve kılavuz gibi ikincil mevzuatlar da yayımlandı. Yurt içinden ve dışından akreditasyon başvurularını almaya başlayan HAK, gelecek günlerde elektronik ortamda da başvuruları kabul edecek. Böylelikle başvuruyla başlayan süreçlerin elektronik olarak takip edilebilmesi sağlanarak, şeffaf ve objektif bir yönetişim hedefleniyor.