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İstanbul’da korkunç kaza: 3 at telef oldu

İstanbul Büyükçekmece'de D-100 Karayolu'nda başı boş gezen 3 ata otomobil çarptı. Atlardan biri otomobilin camından içeri girerken, diğer iki at yola savruldu. Kazada 3 at telef olurken, sürücü ise hafif şekilde yaralandı.