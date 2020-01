İstanbul’da korkunç kaza: 3 at telef oldu

İstanbul Büyükçekmece'de D-100 Karayolu'nda başı boş gezen 3 ata otomobil çarptı. Atlardan biri otomobilin camından içeri girerken, diğer iki at yola savruldu. Kazada 3 at telef olurken, sürücü ise hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Büyükçekmece D-100 Karayolu Kumburgaz Mevkii'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Fikrettin Mermer yönetimindeki 34 EH 9625 plakalı otomobil Ankara istikametinde giderken aniden başıboş 3 at yola çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil atlara çarptı. Kazada iki at yol kenarına savrulurken, bir at ise otomobilin ön camından içeri girdi.

Kazada 3 at telef olurken, sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.