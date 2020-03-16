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İstanbul’da iki öğrenci yurdu boşaltılıyor

Corona virüsü önlemleri kapsamında Ankara ve Konya'ın ardından İstanbul'da da iki öğrenci yurdunun boşaltılması için talimat verildiği ortaya çıktı. Talimatta öğrencilerden bugün saat 12:00'ye kadar yurdu terk etmelerini istendi. Yurtlarda, umreden dönenler başta olmak üzere yurt dışından gelecek olanların 14 gün karantinaya alınacağı duyurulmuştu.