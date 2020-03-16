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Giriş Tarihi : 16-03-2020 09:52

İstanbul’da iki öğrenci yurdu boşaltılıyor

Corona virüsü önlemleri kapsamında Ankara ve Konya'ın ardından İstanbul'da da iki öğrenci yurdunun boşaltılması için talimat verildiği ortaya çıktı. Talimatta öğrencilerden bugün saat 12:00'ye kadar yurdu terk etmelerini istendi. Yurtlarda, umreden dönenler başta olmak üzere yurt dışından gelecek olanların 14 gün karantinaya alınacağı duyurulmuştu.

İstanbul’da iki öğrenci yurdu boşaltılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı 3 bin 200 kişi kapasiteli Güngören’deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu ile Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Florya Kız Yurdu’nun boşaltıldığı öğrenildi.

KIZ ÖĞRENCİLER TEPKİLİ

Kız yurdunda kalan öğrencilere umreden dönenlerin yerleştirileceği bildirilerek ayrılmaları istendi. Gidecek yerleri olmadığını söyleyen bazı öğrenciler bu duruma tepki gösterdi.

3200 KİŞİLİK YURT BOŞALTILDI

 

Güngören’deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu ise, öğrencilerden 16 Mart (bugün) saat 12:00’a kadar yurdu terk etmelerini istedi. Ailelerinin yanına dönemeyecek öğrencilerin ise belediyeye ait otobüslerle İstanbul’daki başka yurtlara taşınacağı bildirildi.

Eşyasını toplayan öğrencilerin yurda gelen otobüslere binmeye hazırlandıkları görüldü.

ETİKETLER: gençlik ve spor bakanı öğrenci yurdu karantina
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