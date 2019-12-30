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Giriş Tarihi : 30-12-2019 15:04

İstanbul'da fırtına hasara yol açtı

Esenler'de bir binanın çatısından düşen çatı malzemeleri, park halindeki 4 araçta hasara yol açtı.

İstanbul'da fırtına hasara yol açtı

Esenler'de bir binanın çatısından düşen çatı malzemeleri nedeniyle sokakta park halindeki 4 araçta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi 1119. Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatı katından fırtına nedeniyle çatı malzemesi parçalar düştü.

Düşen parçalar nedeniyle bir binadaki dairenin pencere camı kırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmasını tamamlaması ve malzemelerin işçiler tarafından Esenler Belediyesine ait kamyonete yüklenerek götürülmesiyle sokak trafiğe açıldı.

ETİKETLER: çatı malzemesi istanbul şiddetli rüzgar
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