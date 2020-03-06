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Giriş Tarihi : 06-03-2020 10:29

İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İstabul Sancaktepe'de otomobille minibüs çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İstabul Sancaktepe'de otomobille minibüs çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

ETİKETLER: İSTANBUL SANCAKTEPE TRAFİK KAZASI YARALI
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