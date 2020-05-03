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Giriş Tarihi : 03-05-2020 21:12

İSTANBUL'da Barajlar

Barajlar

İSTANBUL'da Barajlar

İstanbul'da barajların doluluk oranı %68  durumda.

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