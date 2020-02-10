İstanbul toplu taşıma ücretlerinde zamlı tarife başladı!

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zam, bugün itibariyle yürürlüğe girdi. İstanbullular bugünden sonra tam bilete 3,50 TL ödeyecek. Öğrencilerin 1,25 TL olan bilet fiyatı 1,70 TL'ye çıktı.

İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı. Bugün itibaren uygulanmaya başlanan yeni tarife ile 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira, Aylık akbil de olarak bilinen 205 lira olan tam mavi kart 275 lira, 40 lira olan öğrenci mavi kartı 50 liradan satılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükseltilmesi için karar almıştı.

YENİ TARİFE BUGÜN BAŞLADI

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) zammı duyurmuştu. Yeni tarife bugün itibaren uygulanmaya başlandı.

Yeni toplu taşıma tarifesinde; 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira olacak. 205 lira olan Tam Mavi Kart 275 lira, 40 lira olan Öğrenci Mavi Kartı ise 50 liradan satılacak

MARMARAY VE METROBÜS TARİFELERİ DE DEĞİŞTİ

Marmaray biniş ücretleri 5,70 liradan 7,75 liraya öğrenci ise 1,25'den 1,70 liraya çıktı. Metrobüs ise 1 durak, 1,95'den 2,50'ye, 3 durak 3,25'den 3,50'ye, 4-9 arası durak 3,4'den 4 liraya, 10-15 arası durak 3,50'den 4,40'a, 16-21 arası durak 3,60'dan 4,60'a, 22-27 arası durak 3,85'den 4,75'e, 28-33 arası durak 3,85 den 4,85'e, 34-43 arası durak ise 4,85'den 5.20'ye çıktı.

AKTARMA ÜCRETLERİ DE DEĞİŞTİ

Otobüs ve İBB'ye bağlı raylı sistemlerde tam bilet aktarma ücretlerinde; birinci aktarma 2,50 lira,ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira olarak belirlendi. Öğrenci aktarma ücretlerinde ise; birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş olacak. Şehir Hatları Vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak belirlendi. Deniz yollarında aktarma ücretleri ise şöyle: Birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira oldu.