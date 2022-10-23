İSTANBUL BARAJLARINDA SU SEVİYESİ

İstanbul'daki su sağlayan barajlardaki su seviyesi azalmaya devam ediyor. Verilere göre de bütün barajlar yüzde 50 doluluk seviyesinin altına düştü.



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 42,99 olarak açıklandı.



İstanbul'da son olarak geçtiğimiz mart ayında yüzde 90'lar seviyesine yükselen baraj doluluk oranları daha sonra düşüşe geçmişti.



Gün geçtikçe geriliyor

Yaklaşık 10 gün önce yüzde 45'li seviyelerde ölçülen baraj doluluk oranları bugün itibariyle yüzde 42.99'a kadar geriledi.



Balıkların yüzdüğü birçok alan kurudu

Alibeyköy Barajı da doluluk oranlarındaki düşüşten nasibini aldı. Alibeyköy barajında doluluk oranı yüzde 28,41 olarak ölçüldü. Su seviyesinin azaldığı Alibeyköy Barajı'nda, önceden suyla dolu olan ve balıkların yüzdüğü birçok alan kurudu.



Bu alanlarsa su havzasına gelen ziyaretçilerin araçlarını park ettikleri alanlar haline geldi.



Papuçdere Barajı doluluk oranının en düşük olduğu baraj

DHA'nın haberine göre, doluluk oranı en fazla olan baraj, yüzde 49,3 ile Büyükçekmece Barajı. Doluluk oranı en düşük baraj ise yüzde 12,87 ile Papuçdere Barajı oldu.



İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranları

İSKİ'nin verilerine göre, İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları şöyle:



Alibeyköy Barajı % 28,41

Büyükçekmece Barajı % 49,03

Darlık Barajı % 45,25

Elmalı Barajı % 47,14

Istrancalar Barajı % 33,52

Kazandere Barajı % 32,05

Ömerli Barajı % 45,76

Papuçdere Barajı % 12,87

Sazlıdere Barajı % 45,62

Terkoz Barajı % 45,41

ADMİN KULLANICI