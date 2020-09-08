SAĞLIK
Giriş Tarihi : 08-09-2020 08:33

İSPANYA'DA KORONAVİRÜS 500 bini GEÇTİ

Koronavirüs

İSPANYA'DA KORONAVİRÜS 500 bini GEÇTİ

Koronavirüs (Kovid-19) salgınında Avrupa’da birçok ülkede ikinci dalga endişesi devam ederken, İspanya son veriler ile Avrupa’da 500 bin vaka sayısını geçen ilk ülke oldu. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Cuma günü 498 bin 989 olan koronavirüs vaka sayısı bugün 26 bin 560 artış ile 525 bin 549’a yükseltildi.

Bakanlık, son 24 saatte ise 2 bin 440 yeni vakanın tespit edildiğini aktardı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 8 kişinin, son 7 gün içinde ise toplam 237 kişinin, virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 29 bin 516’ya ulaştığını açıkladı. Bakanlık, 161 yoğun bakımda olmak üzere bin 829 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu belirtti.

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