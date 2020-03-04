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Giriş Tarihi : 04-03-2020 09:54

İşçi servisi kaza yaptı: 2 ölü, 8 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, tavuk firmasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı.

İşçi servisi kaza yaptı: 2 ölü, 8 yaralı

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Kapaklı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Manisa il merkezinden Akhisar yönüne giden TIR bilinmeyen bir nedenle yavaşlayınca, arkasındaki tavuk firmasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü de yavaşladı.

Bu sırada hemen arkadan gelen bir diğer TIR ise, durmayarak midibüse çarptı. Her iki TIR’ın arasında kalan midibüs hurdaya döndü. Kazada servis midibüsündeki 2 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

ETİKETLER: işçi servisi akhisar kaza zincirleme kaza
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