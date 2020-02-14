İş arkadaşları 'Çok çalışıyorsun' diyerek acımasızca öldürüldü

İstanbul, Maltepe’de bir otelde çalışan Halil İbrahim Kiraz, “Çok çalışıyorsun, bu yüzden biz de çok çalışmak zorunda kalıyoruz.” diyen otel çalışma arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü. Olayla ilgili otel çalışanı 5 kişi gözaltına alındı.

Maltepe Cevizli Mahallesi’ndeki bir otelin görevlileri, 15 Temmuz 2019 günü sabah saat 07.30 sıralarında, otel çalışanı Halil İbrahim Kiraz’ı(21) yerde bayılmış olarak buldu. Otele hemen ambulans çağırıldı. Kiraz, ambulansla Büyükçekmece’de bir hastaneye götürüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Kiraz, durumunda biraz düzelme olunca ailesi tarafından Şanlıurfa’da bir hastaneye sevk edildi.

Bilinci kapalı olan Kiraz, 10 Kasım 2019 günü hastanede hayatını kaybetti. Yapılan otopside başına aldığı darp nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

İbrahim Halil Kiraz

İstanbul Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Yapılan araştırmada, Kiraz’ın otel çalışma arkadaşları tarafından darp edildiği belirlendi. Bu tespitin ardından operasyon başlatıldı. Operasyonda, Batuhan A., Kerem N., İslam K., Erkal Ç., Ufuk K. gözaltına alındı. Olaya karışan Demir Ç.K’nın da farklı bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

Yapılan sorgu ve araştırmada, Kiraz’ın, “Çok çalışıyorsun, bu yüzden biz de çok çalışmak zorunda kalıyoruz.” diyen şüpheliler tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Emniyette sorgulanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.