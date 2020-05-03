Giriş Tarihi : 03-05-2020 12:29 Güncelleme : 03-05-2020 13:14
2OKUNMA
İRANDA KORONAVİRÜS
İRAN
İran Cumhurbaşkanı Ruhani az tehlikeli veya beyaz bölge olarak tesbit edilen 133 yerleşim bölgesinde sosyal mesafe kurallarına dikkat etmek şartıyla camilerin pazartesinden itibaren ibadete açılacağını, bu yerlerde cuma namazının camide kılınması kararını verdiklerini, Tahranda düzenlenen Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Toplantısında açıkladı.
İranda İlk Kum şehrinde görülen Koronavirüs vakasında en son rakamlara göre 96 bin 495 vaka sayısı, 6 bin 203 can kaybı bulunmaktadır