SAĞLIK
Giriş Tarihi : 03-05-2020 12:29   Güncelleme : 03-05-2020 13:14

İRANDA KORONAVİRÜS

İRAN

İRANDA KORONAVİRÜS

      İran Cumhurbaşkanı Ruhani  az tehlikeli veya beyaz bölge olarak tesbit edilen 133 yerleşim bölgesinde sosyal mesafe kurallarına dikkat etmek şartıyla camilerin pazartesinden itibaren ibadete açılacağını, bu yerlerde   cuma namazının camide  kılınması kararını verdiklerini,  Tahranda  düzenlenen Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Toplantısında açıkladı.  

     İranda İlk  Kum  şehrinde görülen Koronavirüs vakasında en son rakamlara göre  96 bin 495 vaka sayısı, 6 bin 203 can kaybı  bulunmaktadır

3.5.2020 Kaynak AA  

 

 

 

İ

ETİKETLER:
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Bugün için hangi yatırım aracını tercih edersiniz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Danıştay Başkanlığı seçimi 5 Mayıs'ta yapılacak
Danıştay Başkanlığı seçimi 5 Mayıs'ta yapılacak
RÖPORTAJLAR
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
ARŞİV ARAMA