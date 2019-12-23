SAĞLIK
Giriş Tarihi : 23-12-2019 09:55

İran'da grip salgınından ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Hastalıkları Daire Başkanı Hüseyin İrfaniyan, ülkede grip salgını nedeniyle son bir haftada 7 kişinin öldüğünü, eylül ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının ise 106'ya çıktığını söyledi.

İran'da grip salgınından ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Hastalıkları Daire Başkanı Hüseyin İrfaniyan, ülkede grip salgını nedeniyle son bir haftada 7 kişinin öldüğünü, eylül ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının ise 106'ya çıktığını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İrfaniyan, son bir haftada 3 bin 354 kişinin nefes darlığı şikayetiyle hastanelere başvurduğunu ifade etti.

Söz konusu hastaların muayeneleri sonrası 82 kişiye grip teşhisi konulduğunu dile getiren İrfaniyan, bunlardan 7'sinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, 7 Aralık'taki açıklamasında, grip salgını nedeniyle eylül ayından bu yana ölenlerin sayısının 81 kişiye ulaştığını duyurmuştu.

İran'da son aylarda Gülistan, Mazendaran, Kehguliye-Buyer Ahmed, Kirman ve Ahvaz eyaletlerinde H1N1 virüsü (domuz gribi) tespit edildiği açıklanmıştı.

ETİKETLER: iran grip salgını
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