DÜNYA
Giriş Tarihi : 08-01-2020 09:12

İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetti

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağında bulunan 176 kişiden kurtulan kimsenin olmadığı bildirildi.

İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetti

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bulunan yolcu ve mürettebat 176 kişi hayatını kaybetti.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, PS-752 sefer sayılı uçaktan kurtulan kimsenin olmadığını söyledi.

Kulivend, yolcuların ve mürettebatın cesetlerini olay yerinden topladıklarını ve adli tıp kurumuna göndereceklerini ifade etti. 

Tahran İmam Humeyni Havalimanı Sözcüsü Ali Kaşani de 170 olarak açıklanan yolcu sayısını 167, 10 olarak açıklanan mürettebat sayısını da 9 olarak güncelledi. 

Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mucteba Halidi Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğünü bildirmişti. 

ETİKETLER: İRAN BOEİNG 737 UÇAK KAZASI
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