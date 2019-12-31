DÜNYA
Giriş Tarihi : 31-12-2019 12:53

Iraklılar ABD Büyükelçiliği dışında toplandı

Yüzlerce Iraklı hava saldırılarını protesto etmek için Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'nin dışında toplandı.

Iraklılar ABD Büyükelçiliği dışında toplandı

Başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğunu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan Haşdi Şabi taraftarları, ABD yönetiminin önceki gün Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etti.

Irak Hizbullahı ve Haşdi Şabi bayraklarıyla elçilik binasına girmeye çalışan yüzlerce kişi, ABD karşıtı sloganlar atıyor.

Şii milis liderleri de orada

Protestocular, binanın içine girmeye çalışırken, Haşdi Şabi’ye bağlı Bedir Tugayları Komutanı Hadi el-Amiri ve Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kays el-Hazali'nin de elçilik binası önünde olduğu görüldü.

Şii protestocular elçilik önünde eylem çadırları kurmaya başladı.

Göstericiler ayrıca elçilik binasının duvarına "halk tarafından kapatıldı" yazdı.

Yerel medyaya göre elçilikteki ABD'li diplomatlar daha önce binayı terk etti.

Protestocular büyükelçiliğin duvarını ateşe verdi. 

ETİKETLER: ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ SALDIRI
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