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Giriş Tarihi : 09-03-2020 17:19

İntihar eden genç veteriner toprağa verildi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, ortağı olduğu veteriner kliniğinin odunluğunda intihar eden veteriner Meryem Ş. memleketi Hatay’da toprağa verildi. Meryem Ş.’nin (28), 1 yıl önce borca girdiği, işlerinin bir süredir iyi gitmediği ve alacaklarını da tahsil edemeyince yaşamına son verdiği öne sürülmüştü.

İntihar eden genç veteriner toprağa verildi

Aydın Karacasu'da, ortağı olduğu veteriner kliniğinin odunluğunda intihar eden veteriner Meryem Ş. (28), memleketi Hatay'da toprağa verildi.

BORÇ NEDENİYLE İNTİHAR ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Aydın’ın Karacasu ilçesinde, ortağı olduğu veteriner kliniğinin odunluğunda intihar eden veteriner Meryem Ş.'nin1 yıl önce borca girdiği, işleri bir süredir iyi gitmediği öe alacaklarını tahsil edemediği için bunalıma girerek intihar ettiği öne sürüldü.

 

NOT BIRAKMIŞTI

Kliniğin ortaklarından veteriner Meryem Ş.'nin cansız bedeni Cumartesi günü ortağı Tolga Altınöz tarafından iş yerinin odunluğunda iple tavana asılı bulunmuştu. Yapılan incelemede, Meryem Ş.’nin ‘Ölümümden kimse sorumlu değildir. Hayatımı sonlandırmaya kendim karar verdim’ yazılı notu bulundu.

Genç kadının cesedi, olay yerindeki incelemelerinin ardından önce Karacasu Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderilmişti.

ETİKETLER: GENÇ VETERİNER AYDIN KARACASU HATAY
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