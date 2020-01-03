TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi : 03-01-2020 10:10   Güncelleme : 03-01-2020 10:34

İntagram'dan Hikayelere yeni uygulama

İnstagram artık paylaşılan hikayelerin gerçek olup olmadığını kontrol ediyor.

İntagram'dan Hikayelere yeni uygulama

Instagram  paylaşılan Hikayelerin gerçek olup olmadığını kontrol ediyor. Yeni uygulama içerisinde asılsız olduğu tespit edilen bilgiler içeren hikayeler, diğer kullanıcılara bulanık gösterilecek. hikaye Instagram'ın gerçek denetçileri tarafından yanlış olarak tanımlandıysa, şirket de etkisini azaltmak için yayının platformundaki görünürlüğünü azaltacak. Şirket bilgi doğrulama süreciyle ilgili kendi algoritmaları, denetleyicileri ve kullanıcı bildirilerine güveniyor olsa da bazı durumlarda “Yanlış Bilgi” olarak işaretlenen paylaşım ve hikayelere itiraz etme seçeneği de sunabilecek. Böylece kullanıcılar, bilgi doğrulama işleminde bir hata yapıldığını düşünürse içeriğini görünür kılmak için paylaşımla ilgili itirazda bulunabilecekler.

ETİKETLER: ınstagram ınstagram hikaye özelliği
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