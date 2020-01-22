TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi : 22-01-2020 13:10

Instagram’da çılgınlık!

Instagram'ın hikaye kısmındaki filtre işlevi kullanılarak çeşitli tahminler oluşturuluyor. Son dönemlerde dikkat çeken bu trend büyük ilgi görüyor. Peki Instagram'da yaş tahmini nasıl yapılır?

Instagram’da çılgınlık!

Instagram’da zaman zaman farklı akımlar popüler oluyor. Son günlerde Instagram’da birçok kişi çeşitli tahmin filtreleri kullanıyor. Tamamen rastgele şekilde çalışan tahmin filtreleriyle oluşturulan videolar yer yer komik durumlara yol açıyor.

INSTAGRAM’DA YAŞ TAHMİNİ NASIL YAPILIR?

Instagram’da filtrelerle oluşturulan tahmin hikayelerine doğrudan ulaşmak mümkün değil. Paylaşarak yayılan bu filtreleri takip ettiğiniz bir kişi paylaştığında filtrenin adının üzerine tıklayarak kullanabilirsiniz. Filtrenin adına tıkladığınızda şimdi dene butonuna basarak filtreyi kendiniz de kullanabilirsiniz.

ETİKETLER: ınstagram yaş tahmini sosyal medya
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