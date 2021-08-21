SAĞLIK
Giriş Tarihi : 21-08-2021 16:11

İNGİLTERE'DE KORONAVİRÜS TEDAVİSİ İÇİN İLK İLAÇ

Koronavirüs İlacı

İNGİLTERE'DE KORONAVİRÜS TEDAVİSİ İÇİN İLK İLAÇ

                  İngiltere'de koronavirüsü önlemek amacıyla geliştirilen ilk ilacın kullanımı onaylandı. İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) klinik araştırma verilerine göre ilacın enfeksiyonu önleme ve akut enfeksiyon semptomlarını tedavi etmek için kullanılabilecek.

                 İlacın virüs nedeniyle hastane tedavisi gerekliliğini de azaltabilecek.

                 Denemeleri yaygın aşılamadan ve Covid-19'un mutasyonlarının ortaya çıkmasından önce başlayan ilacın, bağışıklık sisteminde doğal insan antikorları gibi davranan insan yapımı proteinlerden oluşuyor.

                 Regeneron ve Roche tarafından geliştirilen ilaç enjeksiyon veya infüzyon yoluyla hastalara verilecek, ilacın virüsün solunum sistemine sıkıca bağlandığı bölgelerde etki ettiği tespit edildi. Hükümet ve Ulusal Sağlık Servisinin (NHS), tedavinin zamanı geldiğinde ilacın hastalara nasıl uygulanacağına yönelik bilgileri onaylayacağı vurgulandı.

                AŞIDAN SONRA İLK KEZ KULLANILACAK

               MHRA'dan Dr. Samantha Atkinson, "Hayat kurtarmaya ve Kovid-19'a karşı koruma sağlamaya yardımcı olabilecek başka bir terapötik tedavinin onaylandığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

İ            giltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ise Covid-19 için geliştirilen ilk ilaç tedavisinin onaylanmasının "harika bir haber" olduğunu ve "hastalara mümkün olan en kısa sürede sunulabileceğini umduğunu" dile getirdi. Javid, tedavinin aşılamaya ek olarak Covid-19 ile mücadeleye önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak : Karar Gazetesi


 

 

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