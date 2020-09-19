SAĞLIK
Giriş Tarihi : 19-09-2020 18:56
İNGİLTERE :SALGINDA 2. DALGAYI YAŞIYORUZ
İNGİLTEREDE SALGINDA 2. DALGA
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinde koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşandığını söyledi. Johnson, ikinci dalga için "kaçınılmazdı" yorumunu yaptı. Ülkede daha büyük sokağa çıkma kısıtlamaları istemediklerini ifade eden Johnson, daha sıkı sosyal mesafelerin gerekli olabileceğini söyledi.
Johnson konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İngilizler harika bir iş çıkardı. Zirve noktasını disiplinli bir şekilde aşağı indirdiler. Ancak insanlar bunu sürdürmekte zorlanıyor. Bu disiplini uzunca bir süre sürdürmek zor" dedi.
'HER ŞEYİ GÖZDEN GEÇİRMEK ZORUNDAYIZ'
İkinci defa ulusal çapta sokağa çıkma kısıtlamalarını hiç istemediğini söyleyen Johnson, açıkça her şeyi gözden geçirmek zorunda olduklarını ekledi:
"Okullarımızı açık kalmasını istiyoruz, okulların tekrar normale dönmesi güzel bir gelişme. Ekonomimizi, olabildiğince açık tutmak istiyoruz. İşlerin yolunda gitmesini istiyoruz. Ancak bunu yapmamız için halkımızın kurallara uyması gerekiyor."
ÜÇ AŞAMALI TEDBİRLER
Üç aşamalı bir kısıtlamanın uygulandığı İngiltere'deki mevcut plan sokağa çıkma kısıtlamaları öngörülmese de hane halkları arasındaki temas durdurulabilir.
Planın ilk seviyesinde, halihazırda ülkenin pek çok yerinde uygulanan sosyal mesafe kuralları var.
İkinci aşamada ise hane halklarının birbirleri arasındaki buluşmaları ile konaklama endüstrisi, restoran, kafe ve barlara getirilen kısıtlamalar söz konusu.
Üçüncü ve son aşamada ise getirilecek sıkı sokağa çıkma kısıtlamaları var.
Ulusal çapta sokağa çıkma yasağı yerine bölgesel olarak ikinci aşamadaki kısıtlama kararlarının alınabileceği düşünülüyor.
BAHARA KADAR SÜREBİLECEK ÖNLEMLER ALINABİLİR
Önlemlerin görüşüldüğü bir toplantının sonucu BBC ile paylaşılırken bu toplantıda hükümetin salgın politikasının da "aktif olarak gözden geçirildiği" ve salgına karşı savunmasız kişileri korumak için daha fazla önlem alınmasına ilişkin bir kararın yakında alınabileceğini açıkladı.
Yeni alınacak önlem kararlarında daha önceki kısıtlamaların aksine çok daha özel bir yaklaşımın benimsenmesi bekleniyor.
Virüsün kışın daha şiddetli olması beklenirken, yetkililer bahara kadar sürebilecek önlemler almayı düşünüyor.
İNGİLTERE'DE SON DURUM
Birleşik Krallık'ta son olarak 4 bin 322 koronavirüs vakası daha kaydedildi. Pazartesi gününden itibaren Birleşik Krallık'ta 6 kişiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklanmıştı.