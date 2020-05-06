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Giriş Tarihi : 06-05-2020 16:49

İnfaz Yasasına Esastan İnceleme

İnfaz Yasası

İnfaz Yasasına Esastan İnceleme

CHP tarafından Anayasa Mahkemesine Yeni İnfaz Yasasının iptali konusunda  götürülen itiraz  görüşüldü. Toplantı sonunda konunun  bir başka gün   esastan ele alınarak görüşülmesine karar verildi.

ETİKETLER: infaz yasası
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