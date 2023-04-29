İNDEX otomat tornalara İNDEX otomat tornalara TORNACI & KAYNAKÇI Giriş Tarihi : 29-04-2023 16:40 Güncelleme : 29-04-2023 16:40 45 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Kaynakçı ve Tabelacı KAYNAKÇI & TAŞLAMACI İNDEX otomat tornalara çubuk takabilecek ve kumpas ölçüm yapabilecek eleman alınacaktır. (Emeklide olabilir) 0555.894 48 30 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay MUHASEBE bürosuna Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize MUHASEBE bürosuna Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize AKINCIOĞLU HURDACILIĞA CEMSAN MEZBAHANE SİSTEMLERİ SEVKİYAT ELEMANI Mobil dorse elektrik döşeyebilecek mekanik bakımcı ÇAYYOLU'nda hırdavat, ardiye