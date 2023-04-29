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İNDEX otomat tornalara

İNDEX otomat tornalara

TORNACI & KAYNAKÇI
Giriş Tarihi : 29-04-2023 16:40   Güncelleme : 29-04-2023 16:40
İNDEX otomat tornalara

İNDEX otomat tornalara çubuk takabilecek ve kumpas ölçüm yapabilecek eleman alınacaktır.

(Emeklide olabilir) 0555.894 48 30
 

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