İmalat sanayisi ihracatında 2023 hedefi 210 milyar dolar

Bakan Yardımcısı Kacır, "Yakın zamanda Milli Uzay Programı'nı ilan edeceğiz. Türkiye'nin 10 yıllık uzay hedeflerini kamuoyu ve dünya ile paylaşacağız." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen ve bu yıl "Dijital Gelecek" temasıyla gerçekleştirilen Vizyoner Zirvesi'nde konuştu.

Milli Teknoloji Hamlesiyle yüksek teknoloji üreten ve bu teknolojiyi dünya pazarına ihraç eden bir Türkiye'yi işaret ettiklerini dile getiren Kacır, ülkenin, kritik teknoloji ihtiyaçlarını kendisinin karşılamasını istediklerini söyledi.

Kacır, savunma sanayi teknolojilerindeki başarıları sağlık, finans, enerji, ulaştırma gibi diğer sektörlere de taşımaları gerektiğini kaydederek, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında belirlenen hedeflerden bahsetti.

Bakan Yardımcısı Kacır, "Bizim için en kritik ve temel göstergelerden birisi imalat sanayimizin üreteceği katma değerin GSYH'nin içindeki payı. Bu payın son 10 yıllık dönemde, yıllık yüzde 16,5'lik seviyesindeyken 2023'te yüzde 21'e çıkmış olmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Bu kapsamda imalat sanayisi ihracatının 160 milyar dolar seviyesinden 210 milyar dolar seviyesine çıkarılmasının hedeflendiğini aktaran Kacır, "İhracatımızda orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 40 seviyesinden yüzde 50 seviyesine çıkarmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Yazılımcı sayısında hedef 500 bini aşmak

Kacır, Türkiye'de aktif yazılımcı sayısının yaklaşık 140 bin olduğunu öngördüklerini belirterek, "Bu sayıyı da etkin, yaygın, hızlı sonuç alacağımız eğitim uygulamalarıyla 2023'e geldiğimizde 500 binin üzerine çıkarmış olacağız." ifadesini kullandı.

Girişimcilere sunulan fonların güçlendirileceğini dile getiren Kacır, "Önümüzdeki dönemde bakış açımızın en temel unsurlarından bir tanesi teknolojideki paradigma değişimlerini yakalamak olacak. Aslında savunma sanayisindeki başarımızın sırlarından bir tanesi de bu." dedi.

Kacır, son yıllarda teknolojide yaşanan paradigma değişikliğine değinerek, paradigma değişikliğini tüm sanayi sektörlerinde dikkatle yakalamayı ve özel sektörü bu fırsatlara eriştirmeye yönelik harekete geçirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Savunma sanayisinin başarısından bahseden Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki dönemde savunma sanayimizdeki başarımızdan ilhamla, kamu alımlarında, savunma sanayisinin dışında kalan sektörlerde de güçlü bir koordinasyon, eş güdüm ve uzun vadeli planlama yapabilmesini sağlayacak Sanayileşme İcra Kurulu'nu hayata geçireceğiz. Başkanlığını Cumhurbaşkanımızın yapacağı bu kurul, bakanlığımızın çalışmalarıyla gündemini oluşturacak, sağlık, enerji, ulaştırma başta olmak üzere Türkiye çapında büyük kamu alımlarının ve yatırımlarının yapıldığı alanlarda, bu kamu projelerinin yerli teknolojinin gelişmesine kaldıraç oluşturmasını sağlayıcı tedbirler alacak."

"Milli Uzay Programı'nı yakın zamanda ilan edeceğiz"

Kacır, gelecek dönemde, sanayinin dijital dönüşüme öncelik vereceklerini belirterek, insan odaklı yatırımları da önceliklendireceklerini söyledi.

Teknoloji konusundaki yarışmaları ve özel yetenekli öğrencileri çok önemsediklerini dile getiren Kaçır, hayata geçirdikleri dene-yap teknoloji atölyelerinden bahsetti.

Kacır, son dönemin en önemli adımlarından birisinin Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulması olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Ajansın faaliyetlerine hızla başlaması için gayret gösteriyoruz. Yakın zamanda Milli Uzay Programı'nı ilan edeceğiz. Türkiye'nin 10 yıllık uzay hedeflerini, savunma sanayisinde olduğu gibi gerçekleştirilebilir ve erişilebilir hedefleri kamuoyu ve dünya ile paylaşacağız. Aslında uzay teknolojilerinde Türkiye'de ciddi bir altyapı oluşturulmuş durumda."