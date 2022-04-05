İLLERİN ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Seçimler ve illerde Milletvekil sayıları

Yüksek Seçim Kurulu’nun 124 numaralı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 600 milletvekilinin illere göre dağılımı yapılırken, 18'den fazla milletvekili çıkaracak İstanbul, Ankara ve İzmir seçim bölgelerine bölündü.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 124 sayılı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. TÜİK verilerinden hareketle 600 milletvekilinin illere göre dağılımı yapıldı.

BÜYÜKŞEHİRLER BÖLÜNDÜ

18'den fazla milletvekili çıkaracak Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir 2 seçim bölgesine bölündü.

İşte milletvekillerinin illere göre dağılımı:

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