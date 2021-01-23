İllerde Boşanma istatistikleri

Boşanma

Boşanma oranı en yüksek olan iller açıklandı

Boşanma oranı en yüksek olan iller açıklandı. Bunlardan birincisi İzmir yüzde 6,4, Muğla yüzde 6,1, Antalya yüzde 5,7, Yalova yüzde 5,2 ve Aydın'da yüzde 5 olduğu açıklandı.

2017 yılı 15 yaş ve üstünde nüfusa göre en fazla evli olanların sayısının Tekirdağ’da, en çok boşanma oranının da İzmir’de olduğunu duyuran Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2017 yılı sonuçlarına göre; Türkiye’de nüfusun 61 milyon 777 bin 37 kişi olduğunu anımsattı.

Bu nüfusta evli olanların oranının 38 milyon 666 bin 419 kişi ile yüzde 62,6 olduğunu vurgulayan Akyol, boşananların oranının 2 milyon 272 bin 911 kişi ile yüzde 3,7 olduğunu kaydederek, eşi vefat edenlerin oranının 3 milyon 338 bin 259 kişi ile yüzde 5,4 olduğunu ifade etti.

Hiç evlenmeyenlerin oranının da 16 milyon 739 bin 568 ile yüzde 27,1 olduğuna işaret eden Akyol, evli olanların oranının en yüksek olduğu 5 ilin yüzde 66,81 ile Afyonkarahisar, yüzde 66,9 ile Tekirdağ, yüzde 66,7 ile Kahramanmaraş, yüzde 66,8 ile Manisa ve yüzde 66,6 ile Kütahya olduğunu aktararak, en düşük orana sahip 5 ilin ise yüzde 50,5 ile Şırnak, yüzde 48,1 ile Hakkari, yüzde 55,9 ile Batman, yüzde 53,8 ile Tunceli ve yüzde 56,1 ile Siirt olduğunu duyurdu

İZMİR EN FAZLA BOŞANMA ORANI İLE BİRİNCİ

Boşanma oranı en yüksek olan 5 kentin yüzde 6,1 ile Muğla, yüzde 6,4 ile İzmir, yüzde 5,2 ile Yalova, yüzde 5,7 ile Antalya ve yüzde 5 ile Aydın olduğunun altını çizen Akyol, en düşük orana sahip 5 ilin de yüzde 0,47 ile Bitlis, yüzde 0,4 ile Hakkari, yüzde 0,54 ile Muş, yüzde 0,51 ile Şırnak ve yüzde 0,6 ile Van olduğunu belirtirken, 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusta eşi ölenlerin oranı en yüksek olan kentin yüzde 9,2 ile Kastamonu olduğunu bildirdi.

En düşük orana sahip kentin de yüzde 2,8 ile Hakkâri olduğu bilgisini paylaşan Akyol, hiç evlenmemişlerin oranı en yüksek olan 5 kentin yüzde 45,9 ile Şırnak, yüzde 48,6 ile Hakkari, yüzde 39,5 ile Siirt, yüzde 39,9 ile Batman ve yüzde 38,6 ile Mardin olduğunu vurgulayarak, en düşük orana sahip 5 kentin de yüzde 21,1 ile Çorum, yüzde 21 ile Balıkesir, yüzde 21,7 ile Kütahya, yüzde 21,5 ile Uşak ve yüzde 22,1 ile Sinop olduğunu duyurdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2017 yılı sonuçlarına göre Manisa’da 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun 1 milyon 122 bin 425 olduğunu açıklayan Akyol, bu nüfusta boşanmış olanların oranının 39 bin 118 kişi ile yüzde 3,5 olduğunu, evli olanların oranının 749 bin 786 kişi ile yüzde 66,8 kişi olduğunu açıkladı.

Eşi vefat edenlerin oranının 76 bin 668 kişi ile yüzde 6,8 olduğunu kaydeden Akyol, hiç evlenmemiş olanların oranının da 251 bin 228 kişi ile yüzde 22,4 olduğunu aktarırken, Manisa’nın 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusta evli olanların oranı en yüksek olan 3., Ege Bölgesi'nde 2. il, boşanmış olanların oranı en yüksek olan 21., Ege Bölgesi'nde 6. il, eşi vefat edenlerin oranı en yüksek olan 28., Ege Bölgesi'nde 4. il ve hiç evlenmemiş olanların oranı en yüksek olan 75., Ege Bölgesi'nde 6. il durumunda olduğunu bildirdi. (İHA)