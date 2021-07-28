Giriş Tarihi : 28-07-2021 05:52 Güncelleme : 28-07-2021 05:58
16OKUNMA
İLK 5 AYDA 409 BİN KİŞİ DAHA BANKALARIN KARA LİSTESİNDE
bANKALAR
İşsiz kalan geliri azalan on binlerce kişi borçlarını ödeyemez duruma düştü. Kredi borçlarını ödeyemeyen ya da aksatan binlerce vatandaş daha önce yaşanan ekonomik krizlerde olduğu gibi bankalar tarafından kara listeye alındı. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, kredi, faiz, borç sarmalında hayatını idame ettirmeye çalışan vatandaşın banka kredi borçlarını ödeyemez duruma geldiğini söyledi. CHP'li Bulut, “Bu yılın ilk 5 ayında 409 bin kişi daha bankaların kara listesine alındı” dedi. Vatandaşın borcunu ödeyebilmek için bankalardan zorunlu olarak kredi aldığını, kredi, faiz, borç sarmalı arasına sıkıştığını kaydeden Bulut, “Bu yıl ocak-mayıs döneminde 290 bin 882 kişi bireysel kredi, 181 bin 153 kişi de kredi kartı borcunu zamanında ödeyemediği için bankalar tarafından takibe alındı” dedi.