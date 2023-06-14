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iki personel alınacaktır.

iki personel alınacaktır.

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Giriş Tarihi : 14-06-2023 11:08   Güncelleme : 14-06-2023 11:08
iki personel alınacaktır.

ARDIÇ Otomotiv Firmamızın depo bölümüne forklift ehliyetli, siparişleri hazırlayacak, iki personel alınacaktır. OSB Malıköy/ Temelli- Hüseyin Yavuz

0539.206 09 67

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