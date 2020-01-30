İki kadın iki cinayet

Bugün iki kent iki kadının işlediği cinayetlerle sarsıldı. Konya'da 2 çocuk annesi Saliha Ö., evli sevgilisi Sadık Akman'ı ilişkilerini eşine söylemekle tehdit ettiği iddiasıyla tren garının tuvaletinde tabancayla vurarak öldürdü. Yozgat'ta ise, 2 çocuk annesi H.Y. , 10 yıllık eşi Ekrem Y.'yi kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak öldürdü.

Konya’da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Saliha Ö., iddiaya göre bir süredir ilişki yaşadığı Sadık Akman ile Çumra ilçesi İzzetbey Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi’ndeki tren garının tuvaletinde buluştu.

Akman, Saliha Ö.’yü, ilişkilerini kocasına söylemekle tehdit etti. Bunun üzerine sevgililer arasında tartışma çıktı.

Saliha Ö., tartışma sırasında yanında getirdiği tabancayla Akman´ı göğsünden vurdu. Ağır yaralanan Sadık Akman çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Çumra Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Akman yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saliha Ö. ise Çumra Polis Merkezi´ne giderek, teslim oldu.

İkisi de evli olan sevgiler gar tuvaletinde buluştu. Silahla vurulan Sadık Akman olay yerinde öldü.

Saliha Ö.’nün polise verdiği ilk ifadesinde, “Sadık Akman ile bir süredir ilişkimiz vardı. Beni ilişkimizi eşime söylemekle tehdit ediyordu. Tren garının oradaki tuvalette buluştuk. Tartışmaya başladık. Beni yine tehdit edince Sadık Akman’ı vurdum” dediği öğrenildi.

Saliha Ö., bu sabah adliyeye sevk edildi. Adliye önünde bekleyen yakınlarının, Saliha Ö.’ye “Dik dur bacım” diye seslenmeleri dikkat çekti.

BİR CİNAYET HABERİ DE YOZGAT’TAN

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, yaşayan 2 çocuk annesi H.Y. (28), kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Ekrem Y. ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası H.Y., 2 çocuğunu alıp, evden ayrılmak istedi. Bir süredir işsiz olduğu öğrenilen Ekrem Y. ise buna izin vermedi.

Bunun üzerine çift arasında bir kez daha çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada H.Y., 10 yıllık eşi Ekrem Y.’yi bıçakladı. Kavga seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine, eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Eve giren sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ekrem Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde yapılan incelemenin ardından Ekrem Y.’nin cansız bedeni, Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. H.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi