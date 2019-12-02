İhracatçılarımıza her konuda eğitim vereceğiz

Ticaret Bakanı Pekcan "Potansiyel ihracatçılarımıza; gümrükleme ve iade süreçlerinden satış yöntemlerine, uygun paketlemeden ödeme sistemleri ve lojistik çözümlere, dijital pazarlamadan, sanal pazarlara kadar her konuda eğitim vereceğiz" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilen "Export Akademi" İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Export Akademi" projesini kadın ve genç girişimciler için önemli bir adım olarak gördüklerini söyledi.

Teknolojinin ve girişimciliğin bütün küresel ekonomiye damgasını vurduğu bir dönemden geçildiğini aktaran Pekcan, "Yeni dünya ekonomisinde; yaratıcılık, üretkenlik kısacası beyin gücü, beşeri sermaye çok büyük önem taşıyor. Bu çağı yakalamak bilimden, teknolojiden ve inovasyondan geçiyor. Bugün küresel ekonomiye yön veren firmalara baktığımızda görüntü çok net. Oyun kurucu olan bu yenilikçi firmaların, hemen hepsinin genç girişimciler tarafından kurulmuş durumda. Bu asla bir rastlantı değil." diye konuştu.

Pekcan, büyük firmalar ve güçlü ekonomilerin; aynı zamanda genç zihinlerin ve kadınların yeteneklerinden en üst düzeyde kazanım sağlayan firmalar ve ekonomiler olduğunu vurgulayarak, "Bugün bizlerin de 21. yüzyılın ileri gelen ekonomilerinden biri olarak adımızı duyurabilmek için ekonomimizin tüm kaynaklarıyla bu yolda harekete geçirmemiz gerekiyor. Geç bile kalıyoruz. Bu yeni dönemde, iyi yetişmiş kadınlarımızın ve gençlerimizin Türkiye ekonomisinin dönüşümüne büyük katkılar sunacağından hiç kuşkumuz yok. Onların bu yeni çağda, ihracat hamlemizin öncü neferleri olmasını bekliyor ve buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Katılım için elbette ki herhangi bir şart, ücret, belge yok"

Bu projenin örnek olarak, gelecek günlerde özel sektör, STK ve üniversiteler ile birçok yeni projenin başlamasını umduklarına işaret eden Pekcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu noktada, çalışmalarımızın ilk adımı olan Export Akademi Projemiz kapsamında yapacağımız çalışmaları özetlemek gerekirse; her ilimizde ihracat yapmaya istekli, potansiyeli olan girişimcilerimizi 50-60 kişilik gruplar halinde bir araya getireceğiz. Belki bunları daha sonra 8-10 kişiye düşüreceğiz. İhracatta başarıya ulaşmış girişimcilerimiz ile firma sahiplerimiz gelip girişimcilerimizle tecrübe paylaşımında bulunacaklar.

Etkinliğin daha verimli geçmesi için potansiyel ihracatçılarımıza daha küçük gruplar halinde; gümrükleme ve iade süreçlerinden satış yöntemlerine, uygun paketlemeden ödeme sistemleri ve lojistik çözümlere, dijital pazarlamadan, sanal pazarlara ve ihracata yönelik devlet desteklerine kadar her konuda eğitim vereceğiz. Katılım için elbette ki herhangi bir şart, ücret, belge yok. Tek beklentimiz ihracat yolunda yürümek için bizimle beraber olmanız. Bu toplantılarımızı Edirne’den Kars’a kadar yurdun her ilinde her ay ilk ve son perşembesinde gerçekleştireceğiz. Bu toplantılarda hem Bakanlık yetkilileri hem de UPS firmasının çalışanları sizlerle birlikte olacaklar."

Pekcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadın Girişimci Fiziki Networkü’nün oluşturulması çalışmalarını başlattık. Bu il ziyaretlerimizle beraber tüm kadın girişimcilerimiz bizim networkümüz üzerinden tek bir platform üzerinden bilgi paylaşımı yapacak. Bunu daha sonra uluslararası boyuta taşıyıp alıcılarla sizi bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Bunun da ötesinde web tabanlı Melek Yatırımcı Ağı oluşturma projemiz var. Böylece melek yatırımcılarla dijital fikri olan gençleri ve kadınları bir araya getirip onların fikir aşamasındaki projelerine yatırımcı bulacağız. Geçtiğimiz aylarda kadın girişimcilerden oluşan Hollanda’ya bir heyet düzenledik. Bu tip çalışmalarımızı da artırarak devam ettireceğiz."

Bu arada, konuşmasının ardından Pekcan'ın himayesinde Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Volkan Ağar ile UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç arasında mutabakat zaptı imza töreni gerçekleştirildi.