'İhracat yıllık bazda yüzde 4,87 arttı'

Geçici dış ticaret verilerine göre, 2019 Aralık'ta ihracat, Genel Ticaret Sistemi dikkate alındığında yıllık bazda yüzde 4,87 artarak 15 milyar 385 milyon dolar, ithalat yüzde 20,05 artışla 20 milyar 105 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 2019 Aralık'ta ihracat, Genel Ticaret Sistemi (GTS) dikkate alındığında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,87 artarak 15 milyar 385 milyon dolar, ithalat yüzde 20,05 artışla 20 milyar 105 milyon dolar oldu.

Bakanlığın, 2019 yılı aralık ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ise aylık ihracat yüzde 6,39 artarak, 14 milyar 693 milyon dolar, ithalat ise yüzde 14,88 yükselişle 19 milyar 18 milyon dolar oldu.

GTS'ye göre ise aralıkta ihracat yüzde 4,87 artarak 15 milyar 385 milyon dolar, ithalat yüzde 20,05 artışla 20 milyar 105 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde dış ticaret hacmi ÖTS'ye göre aylık bazda yüzde 11,02 artışla 33 milyar 711 milyon dolar, GTS'ye göre ise yüzde 12,96 yükselerek 35 milyar 490 milyon dolar oldu.

En çok ihracat ve ithalat yapılan grup ile fasıllar

ÖTS'ye göre, aralıkta en fazla ihracat "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda 6 milyar 555 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 6 milyar 207 milyon dolarla "tüketim malları" ve 1 milyar 774 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" izledi.

GTS'ye göre de "ham madde (ara mallar)" grubunda 6 milyar 988 milyon dolar, "tüketim malları" grubunda 6 milyar 451 milyon dolar, "yatırım (sermaye) malları" grubundaysa 1 milyar 847 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde ÖTS'ye göre en çok ithalat 14 milyar 344 milyon dolar, "ham madde (ara mallar)", 2 milyar 709 milyon dolar ile yatırım (sermaye) malları, 1 milyar 935 milyon dolarla "tüketim malları" grubunda gerçekleşti.

GTS'ye göre ithalat ise 15 milyar 99 milyon dolar ile "ham madde (ara mallar)", 2 milyar 756 milyon dolar ile "yatırım (sermaye) malları", 2 milyar 219 milyon dolar "tüketim malları" gruplarında gerçekleşti.

Aynı dönemde ÖTS'ye göre en çok ihracat yapılan fasıllar 2 milyar 274 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları", 1 milyar 430 milyon dolar "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 822 milyon dolar "elektrikli makina ve cihazlar, televizyon görüntü-ses kaydetme verme cihazları" oldu.

GTS'ye göre en çok ihracat yapılan fasıllar 2 milyar 261 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları", 1 milyar 534 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 902 milyon dolarla "elektrikli makina ve cihazlar, televizyon görüntü-ses kaydetme verme cihazları" olarak kayıtlara geçti.

GTS'ye göre aralıkta en çok ithalat 3 milyar 800 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler", 2 milyar 306 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 1 milyar 630 milyon dolarla "kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar" fasıllarında gerçekleşti.

ÖTS'ye göre aylık en fazla ithalat yapılan fasıl 3 milyar 634 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" olurken, bu faslı 2 milyar 204 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 1 milyar 614 milyon dolarla "kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar" izledi.