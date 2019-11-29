EKONOMİ
Giriş Tarihi : 29-11-2019 10:45

İhracat rakamları açıklandı

Türkiye'nin ihracatı ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 141 milyar 409 milyon dolara yükseldi.

İhracat rakamları açıklandı

Türkiye'nin ihracatı ekimde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalarak 15 milyar 664 milyon dolara gerilerken, 10 aylık dönemde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 141 milyar 409 milyon dolara ulaştı. İthalat ise geçen ay yüzde 8 artışla 17 milyar 472 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ekim ayına ve ocak-ekim dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,1 azalarak 15 milyar 664 milyon dolara geriledi, ithalat ise yüzde 8 artışla 17 milyar 472 milyon dolara çıktı.

Bu dönemde dış ticaret açığı 1 milyar 808 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın ekim ayında yüzde 96,9 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 89,6 olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,5 azalırken, ithalat yüzde 3,6 artış gösterdi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın aynı ayına oranla ihracat değişmedi, ithalat yüzde 9,5 arttı.

Ocak-ekim dönemi

Türkiye'nin ihracatı ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 141 milyar 409 milyon dolara çıkarken, ithalat ise yüzde 12,8 düşüşle 165 milyar 950 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 52,5 azalışla 24 milyar 541 milyon dolar oldu. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,2 olarak hesaplandı.

Genel Ticaret Sistemi'ne göre dış ticaret

Genel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 16 milyar 338 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 10,8 artarak 18 milyar 177 milyon dolar olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,9 olarak belirlendi.

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