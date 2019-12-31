GÜNCEL
Giriş Tarihi : 31-12-2019 15:41   Güncelleme : 31-12-2019 15:57

İGA: İstanbul Havalimanı'nda herhangi bir sefer iptali yok

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, kenti etkileyen olumsuz hava koşullarına rağmen İstanbul Havalimanı’nda operasyonun kesintisiz olarak devam ettiğini, herhangi bir sefer iptalinin bulunmadığını bildirdi.

İGA: İstanbul Havalimanı'nda herhangi bir sefer iptali yok

İstanbul

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'den yapılan açıklamada, İstanbul’u olumsuz etkileyen hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda uçuşların yapılamadığına dair bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medya organlarında yayılan haberler üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, havacılığın en önemli kuralının uçuş, can ve mal güvenliğinin sağlanması olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Havalimanı, İstanbul’u etkileyen olumsuz hava koşulları sonrası yolcuların bu durumdan etkilenmemesi adına çalışmalarını sürdürmektedir. İstanbul’da 2 gündür tüm ulaşım ağlarını olumsuz etkileyen hava şartları nedeni ile havalimanlarından gerçekleşen uçuşlarda da gecikmeler yaşanmıştır. 30.12.2019 (dün) İstanbul Havalimanı’nda gerçekleşen operasyonda rüzgar sebebi ile 13 pas geçme yaşanmıştır.

Bu yılın nisan-aralık dönemi ile geçen yılın aynı döneminde İstanbul Havalimanı ve Atatürk Havalimanı karşılaştırıldığında; İstanbul Havalimanı’nda 620 uçak pisti pas geçerken, bu rakam Atatürk Havalimanı’nda geçen yıl 1.016 olarak gerçekleşmiştir. Tüm bu yıl ortalamaları da gösteriyor ki; uçakların pisti pas geçme oranında İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı'nın geçen yılki pas geçme sayısının yaklaşık olarak yarısı seviyesindedir. Havacılıkta pas geçme ve divert, emniyetli bir uçuşun önemli aşaması olup pilotların uçuş güvenliği için uygun gördüğü prosedürlerdir. İstanbul’u etkileyen olumsuz hava koşullarına rağmen İstanbul Havalimanı’nda, operasyon kesintisiz olarak devam etmekte ve herhangi bir sefer iptali bulunmamaktadır."

 


 

ETİKETLER: iga istanbul havalimanı uçak seferleri
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 37 17
  • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
  • 3 Trabzonspor 32 17
  • 4 Fenerbahçe 31 17
  • 5 Beşiktaş 30 17
  • 6 Alanyaspor 29 17
  • 7 Galatasaray 27 17
  • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
  • 9 Gaziantep FK 24 17
  • 10 Göztepe 23 17
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Kasımpaşa 15 17
  • 15 Konyaspor 15 17
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 17
  • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA