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Giriş Tarihi : 31-12-2019 09:59

IFAB Genel Sekreteri Brud'dan VAR'la verilen ofsaytlara ilişkin açıklama

IFAB Genel Sekreteri Brud, "VAR odasındaki hakemler, bir pozisyonun ofsayt olup olmadığını tespit etmek için uzun zaman harcıyorsa bu söz konusu hatanın açık ve bariz olmadığını gösterir. Bu gibi durumlarda orijinal karar geçerli olmalı." dedi.

IFAB Genel Sekreteri Brud'dan VAR'la verilen ofsaytlara ilişkin açıklama

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) Genel Sekreteri Lukas Brud, ofsayt pozisyonlarında VAR (Video Yardımcı Hakem) uygulamasının amacının, didik didik hata aramak değil açık ve bariz hataların önüne geçmek olduğunu söyledi.

İngiltere Premier Lig'de birçok golün, VAR incelemesi sonucu çok küçük farkla ofsayt olduğu için iptal edilmesi tartışmalara yol açtı.

İngiliz haber ajansı PA Media'nın konu hakkındaki sorularını yanıtlayan IFAB Genel Sekreteri Brud, "VAR uygulamasında, yeniden düzenleme gerektirebilecek bazı durumlarla karşılaşıyoruz. VAR odasındaki hakemler, bir pozisyonun ofsayt olup olmadığını tespit etmek için monitörün başında uzun zaman harcıyorsa bu söz konusu hatanın açık ve bariz olmadığını gösterir. Bu gibi durumlarda orijinal karar geçerli olmalı." ifadelerini kullandı.

Brud, inceleme gereği duyulan hatanın açık ve bariz olması gerektiğini vurgulayarak, "Teoride ofsayt için 1 milimetre bile yeterli. Fakat hakemin kararının yerinde olup olmadığını anlamak için VAR tarafından 10 farklı açıdan izlenmesi gerekiyorsa ilk karar korunmalı. Bu bir sorun. VAR odası, didik didik hata aramamalı. Daha iyi bir karar verilmesini değil açık ve bariz hataların önüne geçmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 

ETİKETLER: ıfab lukas brud
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