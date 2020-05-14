EKONOMİ
Giriş Tarihi : 14-05-2020 11:33   Güncelleme : 14-05-2020 11:56

İBB ASKIDA FATURA DAYANIŞMASI

Askıda Faturalar

İBB ASKIDA FATURA DAYANIŞMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, 122 bin 250 faturanın askıdan alındığını, 955 bin 144 kişinin sosyal yardım başvurusu yaptığı ve 626 bin 161 aileye ihtiyaç tespitinin yapıldığını belirtti

      İBB Sözcüsü Murat Ongun,  en çok yardım başvurusunda bulunan      ilçelerin 717    fatura  ödendi.n, Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Sultangazi, Bahçelievler, Ümraniye, Sancaktepe, Pendik, Esenler ve Kağıthane olduğunu belirtti. 

      Verilan bilgilere göre   İBB'nin 10 günde toplam 15 milyon tutarında 453 b,n 717 adet faturanın ödendiği açıklandı.   

         

 

ETİKETLER: İBB Fatura Yardımlaşma Ekrem İmamoğlu
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