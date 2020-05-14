Giriş Tarihi : 14-05-2020 11:33 Güncelleme : 14-05-2020 11:56
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İBB ASKIDA FATURA DAYANIŞMASI
Askıda Faturalar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, 122 bin 250 faturanın askıdan alındığını, 955 bin 144 kişinin sosyal yardım başvurusu yaptığı ve 626 bin 161 aileye ihtiyaç tespitinin yapıldığını belirtti
İBB Sözcüsü Murat Ongun, en çok yardım başvurusunda bulunan ilçelerin 717 fatura ödendi.n, Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Sultangazi, Bahçelievler, Ümraniye, Sancaktepe, Pendik, Esenler ve Kağıthane olduğunu belirtti.
Verilan bilgilere göre İBB'nin 10 günde toplam 15 milyon tutarında 453 b,n 717 adet faturanın ödendiği açıklandı.