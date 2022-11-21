HINCAL ULUÇ VEFAT ETTİ

Sağlık sorunları sebebiyle 8 Temmuz'da yoğun bakıma alınan ve sonrasında taburcu edilmesine karşın yeniden yoğun bakıma alınan Hıncal Uluç, 1 aydan fazla süredir hastanede gözetim altındaydı.

İki böbreğini de kaybeden Hıncal Uluç, kan zehirlenmesi sebebiyle tedavi altına alınırken bir süre önce kalçasını kırmış ve by-pass ameliyatı olmuştu.

ADMİN KULLANICI