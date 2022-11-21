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HINCAL ULUÇ VEFAT ETTİ

HINCAL ULUÇ VEFAT ETT

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 21-11-2022 04:09
HINCAL ULUÇ VEFAT ETTİ

        Sağlık sorunları sebebiyle 8 Temmuz'da yoğun bakıma alınan ve sonrasında taburcu edilmesine karşın yeniden yoğun bakıma alınan Hıncal Uluç, 1 aydan fazla süredir hastanede gözetim altındaydı.
İki böbreğini de kaybeden Hıncal Uluç, kan zehirlenmesi sebebiyle tedavi altına alınırken bir süre önce kalçasını kırmış ve by-pass ameliyatı olmuştu.

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

ETİKETLER: Hıncal Uluç
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