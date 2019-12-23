Hidrojen enerjisi sektörü devletten destek bekliyor

Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı Dinçer, "Özel sektörün büyük projeleri yürütebilmesi için devletin hidrojen projelerine destek vermesi, koordine etmesi ve yenilenebilir kaynaklara yapıldığı gibi teşvik sağlaması gerekiyor." dedi.

Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Türkiye'de hidrojenin yakıt olarak kullanılmasına yönelik bilimsel çalışmaların oldukça yaygın olduğunu belirterek, "Özel sektörün büyük projeleri yürütebilmesi için devletin hidrojen projelerine destek vermesi, koordine etmesi ve yenilenebilir kaynaklara yapıldığı gibi teşvik sağlaması gerekiyor." dedi.

Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hidrojen enerjisi ve hidrojene dayalı teknolojilerin son 1,5 yılda hızla yaygınlaşmaya başladığını söyledi.

Çevre problemlerinin küresel ölçekteki firmaları harekete geçirdiğini dile getiren Dinçer, 2017'de Dünya Ekonomik Forumu'nda 13 büyük şirket tarafından "Hidrojen Konseyi" kurulduğunu aktardı.

Dinçer, Japonya, ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve birçok Avrupa ülkesinde hidrojen enerjisi ve teknolojilerine yatırım yapıldığını vurguladı.

Japonya'da 2018'de ilk kez hidrojen enerjisine yönelik Enerji Bakanları Toplantısı'nın gerçekleştirildiğine işaret eden Dinçer, şöyle konuştu:

"Japonya'da yapılan toplantıda her ülke kendi politikasına göre bir hidrojen hedefi ortaya koydu. Örneğin, Japonya 10 yıl içinde 10 bin hidrojen dolum istasyonu ve 10 milyon hidrojen yakıtlı araç hedefi belirledi. Aynı şekilde Almanya da benzer hedefler koyarak hem istihdam hem de hidrojen teknolojilerine yönelik hedeflerini paylaştı. Alternatif enerjiye yönelik çalışmalar devam ediyor. Fosil kaynaklara en iyi alternatifin hidrojen enerjisi olduğuna yönelik çalışmalar var. Türkiye'de hidrojenin yakıt olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar oldukça yaygın. Özel sektörün büyük projeleri yürütebilmesi için devletin hidrojen projelerine destek vermesi, koordine etmesi ve yenilenebilir kaynaklara yapıldığı gibi teşvik sağlaması gerekiyor."

23. Dünya Hidrojen Enerji Konferansı İstanbul'da

Dinçer, 23. Dünya Hidrojen Enerji Konferansı'nın 5-9 Temmuz 2020'de İstanbul'da düzenleneceğini de bildirdi.

Konferans kapsamında hidrojen enerjisi ve teknolojilerine yönelik yaklaşık 3 bin bilimsel sunumun yapılacağını aktaran Dinçer, "Etkinliğe 5 binin üzerinde katılımcının iştirak edeceğini tahmin ediyoruz. Yaklaşık 300 yabancı firma kendi teknolojilerini tanıtmak ve Türk firmalarıyla iş birliği fırsatları yakalamak için bu toplantıda yer alacak." diye konuştu.

Hidrojen bilinen yakıtlar içinde birim kütle başına en yüksek enerji içeriğine sahip alternatif bir kaynak. Petrol türevlerine göre ortalama yüzde 33 daha verimli bir yakıt olan hidrojenden enerji elde edilmesi sırasında çevreye zararlı herhangi bir kimyasal madde salımı da gerçekleşmiyor.