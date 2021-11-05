HER YÜZ BİN KİŞİDEN 319'U CEZAEVİNDE

TÜİK'in açıkladığı verilere göre cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin sayısı 15 ilin nüfusundan daha fazla.

Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK) ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü sayılarını açıkladı. Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri, 2020' ye göre cezaevlerinde 266 bin 831 kişi var. Söz konusu sayı, nüfusu 266 binden az aralarında Erzincan, Gümüşhane ve Kilis gibi şehirlerin bulunduğu 15 ilin nüfuslarından daha fazla, Burdur nüfusu ile de neredeyse eşit.

İstatistiklere göre ceza infaz kurumunda 31 Aralık 2020 tarihindeki kişi sayısı, 2019 yılının aynı tarihine göre %8,5 azaldı. Ancak istatistiklerin tutulmaya başlandığı 2011 yılından bu yana artış gösteren tutuklu ve hükümlü sayısı iki katına çıktı.

YÜZDE 96'SI ERKEK

TÜİK'in yayımladığı verilere göre cezaevlerinde kalanların yüzde 96'sı erkek.

Ceza infaz kurumlarının 31 Aralık 2020 tarihindeki nüfusunun %84,3'ünü hükümlüler ve %15,7'sini tutuklular oluşturdu.

HER YÜZ BİN KİŞİDEN 319'U CEZAEVİNDE

Türkiye'de yüz bin kişi başına düşen ceza infaz kurumundaki kişi sayısı 2011 yılında 172 iken, bu sayı 2019 yılında 351, 2020 yılında ise 319 oldu. Diğer taraftan 2020 yılında 12 ve daha yukarı yaştaki her yüz bin kişiden 390'ı ceza infaz kurumunda yer aldı.

Ceza infaz kurumuna hükümlü statüsünde giriş kaydı olanlardan ceza infaz kurumuna girdiği andaki yaşa göre çocuk (12-17 yaş grubu) olanların sayısı bir önceki yıla göre %23,6 düşerek bin 283 olurken, suç işlediği andaki yaşı çocuk olanların sayısı bir önceki yıla göre %21,4 düşüşle 10 bin 234 oldu.

GİREN ÇIKAN ERKEK

Aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş kaydı dikkate alındığında, 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında ceza infaz kurumuna 258 bin 401 hükümlü statüsünde giriş kaydı yapıldı. Yine aynı yıl içinde bir veya daha fazla çıkış kaydı dikkate alındığında, aynı tarihler arasında ceza infaz kurumlarından 361 bin 870 hükümlü statüsünde çıkış kaydı yapıldı. Giren hükümlülerin %95,9'unu, çıkan hükümlülerin ise %96,4'ünü erkekler oluşturdu.

EN ÇOK İŞLENEN SUÇ YARALAMA

Ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin birden fazla suç işlemesi durumunda en ağır cezayı gerektiren suç esas alınmakta olup, bu esasa göre değerlendirildiğinde, ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında giren hükümlülerin %15,7'si yaralama, %15,2'si hırsızlık, %5,9'u trafik suçları, %5,3'ü İcra İflas Kanunu'na muhalefet ve %4,7'si ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işledi.

Kaynak: Karar G.