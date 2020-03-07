Hava yolu şirketleri boş uçaklarla uçuyor!

Corona virüs uluslararası hava trafiğini felç etti. Avrupa Birliği kuralları doğrultusunda hava yolu şirketleri belli hatlarda uçuş haklarını kaybetmemek içinde bir yolcu bile olmayan uçakları kaldırıyor.

Avrupa Birliği havacılık kuralları çerçevesinde İngiliz havayolu şirketleri uçuş slot'larını (hatta uçuş izni) kaybetmemek uğruna boş uçaklarla seyahat ediyor.

Times'ta yer alan habere göre Avrupa Birliği havacılık kuralları çerçevesinde bir uçuş şirketine verilen uçuş slotları’nın yüzde 20'sinden fazlası firma tarafından kullanılmazsa uçuş slotları başka bir hava yolu firmasına geçiyor.

Hava yolu şirketleri şu an corona virüsten dolayı uçuşlar az olduğu için boş uçak kaldırmanın masrafını üstlenmek istemiyor olsalar da önümüzdeki dönem için uçuş slotlarını da rakiplerine kaptırmamaya bakıyorlar.

‘HAYALET UÇUŞ’

Son günlerde bazı İngiliz hava yolu şirketlerinin içinde bir yolcu bile olmayan uçakları uçurduğu belirtiliyor. Bu uçuşlara ‘hayalet uçuş’ ismi veriliyor.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps dün kaleme aldığı yazılı açıklamasında havacılık kurallarının şu dönemde biraz esnetilmesini tavsiye etti.

İngiltere, Avrupa Birliği'nden çıkmış olsa bile hali hazırda her mevzuatı uygulamaktan tam olarak sıyrılabilmiş değil.

İsmini vermeyen bir havacılık şirketi sorumlusu önümüzdeki üç hafta boyunca düzenledikleri 32 uçuşun doluluk oranının yüzde 40 olduğunu söyledi. Söz konusu zaman diliminde 5.200 boş koltuk ile uçulacak.

Corona virüsün getirdiği ek maliyetlerden dolayı British Airways, Easyjet ve Ryanair gibi firmalar kısa mesafeli bazı Avrupa uçuşlarını artık para kazandırmadığı için azalttı.